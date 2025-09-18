A notícia que atravessa o Brasil!

Guiana anuncia rodovia e Roraima pode se tornar novo corredor logístico da Amazônia

Investimento na pavimentação de rodovia guianense promete reduzir custos logísticos, gerar empregos e impulsionar Bonfim como polo estratégico da Amazônia.

Por Beatriz Silveira

18/09/2025 às 16:25

Notícias de Roraima – A Guiana anunciou nesta semana que vai investir aproximadamente R$ 5 bilhões na pavimentação de 500 quilômetros da rodovia que liga Lethem a Linden, chegando até Georgetown, capital do país. O projeto é considerado estratégico, principalmente por aproximar a economia guianense do Brasil, com reflexos imediatos para Roraima.

Na Assembleia Legislativa, o deputado Coronel Chagas (PRTB) destacou o impacto positivo para o município de Bonfim. Segundo ele, a cidade tem potencial para se transformar na principal porta de entrada do desenvolvimento da Amazônia. Hoje, commodities como soja e milho levam cerca de 21 dias para alcançar os grandes mercados consumidores. Com a estrada asfaltada e acesso ao porto de águas profundas em Georgetown, esse tempo pode cair para apenas 48 horas, representando uma revolução logística para o agronegócio.

Os efeitos esperados vão além do transporte. Com pouco mais de 13 mil habitantes, Bonfim deve atrair investimentos, gerar empregos e ampliar sua participação no comércio regional. A expectativa é que Roraima consolide sua posição como corredor logístico da Amazônia, conectando agricultura, mineração legalizada e comércio a diferentes mercados.

Apesar do otimismo, o deputado reforçou a necessidade de cautela. Ele defendeu atenção especial ao licenciamento ambiental e a adequação das rodovias federais, como a BR-401, para absorver o crescimento no fluxo de veículos.

Para Chagas, a iniciativa vai muito além de infraestrutura. “Se for bem aproveitada, essa estrada pode representar um divisor de águas para Bonfim, Roraima, o Brasil e toda a Amazônia”, concluiu.

