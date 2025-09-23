A notícia que atravessa o Brasil!

Roraima

Homem é esfaqueado pela esposa dentro de casa após noite de bebedeira

Discussão após consumo de álcool evoluiu para agressão.

Por Beatriz Silveira

23/09/2025 às 20:15 - Atualizado em 23/09/2025 às 20:38

Notícias de Roraima –  Uma discussão por ciúmes terminou em tentativa de homicídio na madrugada de segunda-feira (22), no bairro Caranã, zona Oeste de Boa Vista. Uma mulher de 43 anos golpeou o marido, de 31, com uma facada no peito esquerdo após o casal retornar para casa. Antes do crime, ambos haviam passado a noite consumindo bebida alcoólica em um bar próximo à residência.

De acordo com as informações repassadas aos militares, a briga começou dentro do imóvel e escalou rapidamente para agressões físicas. Questionada no local, a suspeita afirmou que atacou o companheiro movida por ciúmes. A faca utilizada foi encontrada e apreendida como prova.

Equipes de socorro atenderam a vítima ainda no endereço e a encaminharam ao Hospital Geral de Roraima (HGR), onde ele passou por cirurgia. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

A mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e conduzida à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Roraima (PCRR), onde os procedimentos legais foram adotados. O caso segue sob apuração das autoridades para esclarecer a dinâmica completa do crime e as circunstâncias que levaram à agressão.

A ocorrência mobilizou os órgãos de segurança e saúde durante a madrugada, culminando na apreensão da arma branca e na detenção imediata da suspeita. As informações oficiais apontam que a motivação central foi o ciúme, desencadeado após a noite de consumo de álcool do casal.

