Roraima

Homem morre atropelado por ônibus interestadual na BR-174 em Roraima

O homem não portava documentos no momento do acidente.

Por Beatriz Silveira

09/09/2025 às 19:43

Notícias de Roraima – Um acidente fatal foi registrado na noite da última segunda-feira (8) no km 482 da BR-174, em direção ao município de Mucajaí. Um ônibus interestadual atingiu um homem que atravessava a rodovia, resultando em sua morte imediata.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada para fora da pista. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram buscas na área até localizar o corpo, que estava em uma região de mata próxima ao acostamento.

O homem não portava documentos no momento do acidente, o que impossibilitou a identificação imediata. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde permanece aguardando reconhecimento por parte de familiares.

As circunstâncias que levaram à tragédia ainda estão sendo investigadas. A PRF apura de que forma a vítima teria acessado a rodovia, já que não havia sinalização de travessia ou passarelas próximas ao local do atropelamento. Além disso, devem ser analisadas as condições de visibilidade e o tráfego no momento do acidente.

O trecho da BR-174 onde ocorreu a colisão é considerado movimentado por ser rota de transporte interestadual. O caso reforça a necessidade de atenção redobrada tanto por parte dos motoristas quanto de pedestres, já que acidentes desse tipo são comuns em áreas de maior fluxo de veículos pesados.

