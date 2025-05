Idoso morre após capotamento de carro em rodovia de Roraima

Notícias de Roraima – Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira (30) resultou na morte de um idoso identificado como Geraldo Leite de Araújo, de 74 anos. O veículo conduzido por ele capotou na RR-205, no bairro Murilo Teixeira, zona oeste de Boa Vista, após ele perder o controle da direção, conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBMRR).

De acordo com os relatos das autoridades, o carro seguia no sentido Anel Viário/Boa Vista quando saiu da pista, atingiu uma obra de calçada e capotou, vindo a parar em uma depressão às margens da rodovia. A tragédia mobilizou diversas equipes de emergência.

O trem de socorro do CBMRR foi rapidamente deslocado para o local, contando com caminhão de incêndio, viaturas de salvamento e resgate, além do veículo do comandante de socorro. Quando os bombeiros chegaram, encontraram o veículo já desvirado por populares que presenciaram o acidente.

Apesar da tentativa de ajuda, Geraldo já apresentava múltiplas lesões. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas apenas pôde constatar o óbito ainda no local.

A Polícia Militar de Roraima (PMRR) também esteve presente na cena do acidente e confirmou que o carro colidiu com uma estrutura de obra antes de capotar. O impacto e a perda de controle do veículo teriam sido decisivos para a tragédia.

O Instituto de Medicina Legal (IML) fez a remoção do corpo para realização dos procedimentos legais, e o caso foi registrado na Delegacia de Acidentes de Trânsito (DAT), que deve conduzir a investigação sobre as causas exatas do acidente.

Em nota, o CBMRR emitiu um alerta à população, reforçando que não é recomendado desvirar veículos capotados antes da chegada das equipes de resgate. “A manobra pode agravar os danos estruturais do automóvel e colocar em risco ainda maior a integridade física dos ocupantes”, afirmou o Corpo de Bombeiros. A orientação é clara: em casos como esse, a população deve acionar o número 193 e aguardar a chegada de profissionais treinados.