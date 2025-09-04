Jovem de 18 anos é resgatada após três dias em cativeiro em Roraima

Notícias de Roraima – Uma jovem de 18 anos foi resgatada pela Polícia Civil de Roraima (PCRR) na noite da última terça-feira (2), após permanecer três dias em cativeiro em Caracaraí. O suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, identificado apenas como W.V.G., de 19 anos, que ainda está foragido.

De acordo com informações do delegado Bruno Gabriel Bezerra Costa, titular da Delegacia de Caracaraí, o caso teve início no dia 30, quando a jovem desapareceu ao sair de uma clínica médica em Boa Vista, onde acompanhava a mãe hospitalizada. Ela havia informado que retornaria em poucos minutos, mas não voltou.

No dia seguinte, a mãe registrou um Boletim de Ocorrência relatando o desaparecimento. As investigações ganharam um novo rumo no dia 2, quando a vítima conseguiu contatar uma tia pedindo socorro. Ela informou que estava sendo mantida em cárcere privado na residência do ex-namorado.

As equipes policiais se deslocaram até o local, onde precisaram remover barreiras físicas para garantir o resgate. Segundo relato da vítima, o suspeito a convenceu a acompanhá-lo e, em seguida, a manteve presa, aplicando agressões físicas e retirando o chip de seu celular para cortar a comunicação com familiares. Ainda assim, a jovem conseguiu improvisar um pedido de ajuda utilizando um chip antigo que havia guardado.

No momento da ação policial, o suspeito não estava na casa, deixando a vítima sozinha e trancada.

A PCRR segue realizando buscas intensivas para localizar o acusado, que deverá responder pelos crimes de sequestro e cárcere privado. “Estamos empenhados em localizá-lo e responsabilizá-lo pelos atos praticados”, afirmou o delegado.