Ministério Público abre investigação sobre contratação de Gusttavo Lima por R$ 800 mil em Roraima

Redação AM POST

Com um dos cachês mais altos do Brasil, o cantor sertanejo Gusttavo Lima foi contratado pela prefeitura de São Luiz, o menor município de Roraima, por R$ 800 mil, e isso virou alvo de investigação do Ministério Público de Roraima (MPRR). A cidade tem uma população estimada em cerca de 8 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Assim, dividindo o valor do cachê, daria R$ 100 por cada pessoa que vive na região, incluindo adultos e crianças.

Continua depois da Publicidade

A contratação do show do cantor repercutiu na última terça-feira (24) após um perfil no Twitter divulgar os valores fazendo uma comparação o total de habitantes de São Luiz, contrapondo o valor com os benefícios da Lei Rounet.

“Cada habitante pagou cerca de 100 reais para o show acontecer. Idosos, bebês, todos pagaram. Claro que não precisam de Lei Rouanet”, destaca o perfil.

O show deve ocorrer em dezembro, na 24ª edição da vaquejada na cidade. Além de Gusttavo Lima, se apresentam na festa a dupla Cesar Menotti e Fabiano e a cantora Solange Almeida.

Continua depois da Publicidade

O prefeito da cidade, James Batista (Solidariedade), disse em nota que não brinca com dinheiro público e que “o evento trará receitas diretas para as contas do município que permitirão o pagamento de todas as despesas”.

Veja a íntegra da nota do prefeito:

Como foi destacado na reportagem, o MP solicitou informações sobre a origem dos recursos e a resposta será protocolada amanhã, pela manhã. Continua depois da Publicidade Não brincamos com o dinheiro público, pois ao contrário do que muitos pensam, o evento trará receitas diretas para as contas do município que permitirão o pagamento de todas as despesas, incluindo os cachês dos artistas. A falta de conhecimento do planejamento que temos e da realidade q São Luiz vive, faz com que muitos se precipitem em críticas pejorativas infundadas, mas estamos prontos para demonstrar que quando há planejamento, comprometimento e determinação o sucesso é mera consequência. Continua depois da Publicidade

*Com informações do G1