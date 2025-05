Motorista descontrolado atropela casal e foge prestar socorro em Boa Vista

Notícias de Roraima – Na noite dessa segunda-feira (5), um grave acidente de trânsito no bairro São Bento, zona oeste de Boa Vista (RR), deixou um casal ferido após o condutor de um carro modelo Classic, de cor branca, invadir a contramão e colidir violentamente com uma motocicleta. O motorista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

De acordo com informações da Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava os primeiros socorros quando os policiais chegaram ao local da colisão. As vítimas foram identificadas como J.S.M., uma jovem de 20 anos, e E.S.S., de 51 anos.

A mulher sofreu uma fratura exposta na coxa esquerda e escoriações no braço, enquanto o homem teve a perna esquerda fraturada e diversos ferimentos pelo corpo. Ambos foram encaminhados ao Hospital Geral de Roraima (HGR), onde permanecem sob cuidados médicos.

Segundo relatos colhidos pelos militares, o casal seguia de motocicleta pela Avenida Capitão Clóvis, sentido ao semáforo, quando o veículo Classic surgiu repentinamente na contramão e os atingiu em cheio. Após a colisão, o motorista abandonou a cena e não foi localizado até o momento. O suspeito de ter provocado o acidente foi identificado como A.S.R.L., de 20 anos.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Acidentes de Trânsito (DAT), que ficará responsável pelas investigações. A polícia agora trabalha para localizar o condutor foragido e apurar as circunstâncias do acidente, incluindo se ele estava sob efeito de álcool ou outras substâncias.

A fuga sem prestar socorro agrava a situação jurídica do suspeito, podendo caracterizar omissão de socorro e agravante de tentativa de homicídio culposo no trânsito. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, abandonar o local do acidente sem ajudar as vítimas é crime passível de prisão.

*Com informações do Folha BV