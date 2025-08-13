A notícia que atravessa o Brasil!

Motorista sai ileso após carro SW4 capotar em acidente

Capotamento de SW4 no bairro Caranã termina sem feridos; colisão foi causada por alta velocidade do outro veículo.

Por Beatriz Silveira

13/08/2025 às 20:41

Notícias de Roraima – Um acidente envolvendo uma SW4 e um Gol ocorreu na noite de terça-feira (12) no bairro Caranã, resultando no capotamento do utilitário. De acordo com relatos, a condutora da SW4, uma mulher que retornava do trabalho, reduziu a velocidade ao se aproximar da placa de pare no cruzamento. No entanto, o Gol seguia em alta velocidade e colidiu com a traseira do veículo, provocando o acidente.

Apesar da gravidade do capotamento, ambos os motoristas saíram ilesos, graças ao uso correto do cinto de segurança. O marido da condutora da SW4, Fabrício, informou que os danos aos veículos foram significativos, estimados em aproximadamente R$ 80 mil, segundo avaliação de um mecânico.

Leia também: Edson Fachin é eleito presidente do STF; Alexandre de Moraes será vice

Mesmo diante do prejuízo, as partes resolveram a situação de forma amigável no local. Fabrício se comprometeu a ressarcir os danos ao proprietário do Gol, evitando complicações legais. O ponto do acidente é conhecido por registrar ocorrências frequentes, devido ao fluxo intenso de veículos e sinalização confusa.

Após o ocorrido, os veículos foram encaminhados a uma oficina mecânica, onde os reparos já estão sendo realizados. Com isso, o trânsito no local foi rapidamente normalizado, sem necessidade de atendimento médico.

O incidente reforça a importância do respeito à sinalização e à velocidade em áreas de maior movimentação. Felizmente, medidas simples, como o uso do cinto, contribuíram para que ninguém se ferisse, mesmo em um acidente com capotamento.

