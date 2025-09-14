A notícia que atravessa o Brasil!

Roraima

PCRR desarticula grupo que se passava por agentes para praticar crimes em Boa Vista

Quadrilha usava distintivos e coletes falsos para simular operações.

Por Beatriz Silveira

14/09/2025 às 09:03

Notícias de Roraima – A Polícia Civil de Roraima (PCRR) prendeu três integrantes de um grupo criminoso que se passava por policiais civis para cometer furtos e outras ilegalidades em Boa Vista. Um quarto suspeito segue foragido. A investigação foi conduzida pelo 4º Distrito Policial (DP), com apoio do Departamento de Inteligência (Deint) da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

De acordo com as apurações, a quadrilha teria praticado mais de 50 crimes na capital. Para dar aparência de legalidade às ações, os envolvidos simulavam operações policiais, invadiam pontos de tráfico, recolhiam drogas e dinheiro e abordavam cidadãos em via pública para tomar seus pertences. O grupo utilizava distintivos falsos, coletes balísticos e armas de fogo para intimidar as vítimas e reforçar o disfarce.

O caso que revelou o esquema ocorreu em 10 de julho, quando um adolescente de 17 anos foi abordado no bairro Pintolândia por homens que se apresentaram como agentes da Polícia Civil. O celular da vítima foi levado, mas acabou recuperado e devolvido. As investigações apontaram C.G.J., de 40 anos, como líder da organização. Ele se apresentava como o falso “delegado Adriano da DRE”, usando acessórios e insígnias falsificadas para dar verossimilhança às abordagens.

As prisões aconteceram em duas etapas. O delegado responsável pelo caso, Thiago Alexandre, representou pela prisão preventiva dos quatro investigados, medida deferida pela Justiça. O líder foi capturado na terça-feira (9) e outros dois homens, de 25 e 20 anos, foram detidos na quarta-feira (10). Todos já cumpriam pena por outros delitos e tiveram os novos mandados formalizados dentro do sistema prisional. As buscas pelo quarto suspeito continuam.

 

