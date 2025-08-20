A notícia que atravessa o Brasil!

PF prende 10 pessoas em dois meses de operação contra crimes ambientais em Rondônia

Em dois meses, ação integrada resultou em prisões e ajudou a reduzir drasticamente os focos de queimadas no estado, segundo dados do INPE.

Por Beatriz Silveira

20/08/2025 às 22:51

Notícias de Roraima –  A Polícia Federal (PF) completou dois meses da Operação Sentinelas da Amazônia 2025, em Rondônia, com resultados considerados expressivos no combate a crimes ambientais. A ação, que conta com a cooperação de órgãos de fiscalização ambiental, tem como principal objetivo reprimir o desmatamento ilegal, a grilagem de terras públicas, a exploração predatória de recursos naturais e os incêndios criminosos que se intensificam no período de estiagem.

As atividades da operação são realizadas a partir de estratégias de inteligência policial, uso de sensoriamento remoto por satélite, patrulhamento terrestre e ações integradas entre diferentes instituições. Nesse período, a PF já efetuou dez prisões em flagrante, envolvendo práticas de queimadas ilegais e extração irregular de madeira em diversas regiões do estado.

Leia também: Silas Malafaia é alvo de operação da PF por ordem de Moraes e fica proibido de sair do país

De acordo com dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Rondônia registrou uma redução superior a 90% no número de focos ativos de incêndio em comparação com o mesmo período de 2024. Os especialistas atribuem a queda tanto a condições climáticas mais favoráveis quanto ao reforço nas medidas de fiscalização e repressão implementadas pela operação.

A Polícia Federal destacou que o trabalho em Rondônia reafirma o compromisso da instituição com a proteção da Amazônia, ressaltando a importância de preservar a biodiversidade e combater práticas que colocam em risco os recursos naturais. “A defesa do meio ambiente é também a defesa da sociedade brasileira”, diz a nota da corporação.

