Roraima

PF prende homem por entrada irregular de migrantes em Roraima

Prisão aconteceu durante fiscalização de rotina no aeroporto de Boa Vista e revela esquema de falsificação e tráfico de pessoas.

Por Beatriz Silveira

07/08/2025 às 21:49

Notícias de Roraima –  A Polícia Federal prendeu em flagrante, na última segunda-feira (4), um homem suspeito de atuar como facilitador na entrada irregular de migrantes no Brasil. A prisão ocorreu durante uma abordagem de rotina no Aeroporto Internacional de Boa Vista, em Roraima, quando agentes identificaram um grupo de estrangeiros portando documentos com indícios de falsificação.

Segundo informações da PF, o homem detido fazia parte de um esquema que promovia a entrada e permanência ilegal de migrantes em território brasileiro. Ele acompanhava os estrangeiros e se apresentava como responsável por orientá-los durante o processo de entrada no país. Ao investigar a situação, os agentes descobriram que ele cobrava valores em dólares pelo serviço, além de intermediar a produção de documentos falsos.

As investigações apontam ainda que o suspeito organizava o transporte dos migrantes dentro do Brasil, fornecendo apoio logístico desde a chegada até o destino final dos estrangeiros. O objetivo era driblar os mecanismos de controle migratório nas fronteiras e facilitar a regularização ilegal dos imigrantes.

A ação faz parte de uma série de operações da Polícia Federal voltadas ao combate de crimes transnacionais, especialmente os ligados ao tráfico de pessoas e falsificação de documentos. A corporação destacou que esse tipo de crime representa risco à segurança pública e compromete o controle das fronteiras brasileiras.

A PF segue com as investigações para identificar outros envolvidos na organização criminosa, e reforça seu compromisso no enfrentamento de práticas ilegais que colocam em risco a ordem nacional.

