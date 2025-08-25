A notícia que atravessa o Brasil!

Roraima

PM prende quatro em Rorainópolis por furto e troca de celular por drogas

Celular furtado em residência foi trocado por drogas.

Por Beatriz Silveira

25/08/2025 às 22:43

Notícias de Roraima – A Polícia Militar de Roraima (PMRR) prendeu, na noite de domingo (24), quatro pessoas suspeitas de envolvimento em um furto e troca de celular por drogas no bairro Novo Horizonte, em Rorainópolis, no sul do estado.

Segundo a vítima, o celular desapareceu após a visita de um casal à sua residência. O homem e a mulher haviam se apresentado com a justificativa de comprar uma televisão, mas aproveitaram a oportunidade para furtar o aparelho.

Troca por drogas

Após buscas, os policiais localizaram o casal em uma boca de fumo. A mulher afirmou desconhecer o crime, mas confirmou que o companheiro já havia trocado o celular por duas porções de pasta-base de cocaína.

Leia também: Carreta tomba na Avenida das Flores, espalha carga de soja e faz motociclista derrapar em Manaus

A dupla indicou a casa onde teria sido feita a troca. No local, os agentes encontraram o celular furtado, além de outros três aparelhos em situação suspeita. Foram apreendidos também materiais usados no preparo de drogas, como linha e tesoura.

Outros envolvidos e apreensões

Os moradores do imóvel apontaram que outro casal também estava envolvido no esquema. A PM localizou os suspeitos em um bar próximo, onde foram presos.

Na ação, além dos celulares, foram recuperados:

  • cinco fones de ouvido sem fio (dois completos e três apenas carregadores);

  • um videogame PlayStation 2;

  • uma furadeira vermelha;

  • uma roçadeira;

  • uma bolsa feminina azul;

  • sete cédulas de R$ 20.

Todos os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Rorainópolis.

