Polícia prende traficante “Sorriso Maroto” enviado pelo PCC de São Paulo para reestruturar facção em Roraima

Notícias de Roraima – O traficante Rodrigo Alberto Xavier, de 37 anos, conhecido como “Sorriso Maroto”, foi preso nesta quarta-feira (7) em Boa Vista, durante a maior operação já realizada pela Polícia Civil de Roraima. Apontado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) no estado, ele era foragido da Justiça paulista e responsável por comandar o tráfico de drogas em quatro municípios da região sul: Rorainópolis, Caracaraí, Mucajaí e a capital Boa Vista.

A prisão de Sorriso Maroto foi o principal alvo da Operação Fim de Dança, deflagrada pela Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Roraima. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão e 24 de busca e apreensão, além da apreensão de 10 kg de cocaína, 3 kg de skunk e diversos dispositivos eletrônicos.

Segundo a investigação, Rodrigo havia sido enviado do estado de São Paulo para Roraima com a missão de reestruturar o PCC no estado e retomar o controle de pontos de venda de drogas. Ele estava em Roraima há cerca de seis meses e mantinha atuação direta nas operações do grupo criminoso.

“Essa prisão representa um golpe direto na estrutura do crime organizado em Roraima. Ele era o principal elo entre a liderança nacional da facção e os integrantes locais”, afirmou o delegado Wesley Oliveira, da Draco. “Conseguimos estourar o principal ponto de armazenamento de drogas da facção no estado, o que resultou em diversos flagrantes em andamento.”

Histórico de crimes e fuga em São Paulo

Sorriso Maroto já havia sido preso em março deste ano, também em Roraima, durante uma abordagem em Caracaraí, quando foi flagrado com 2 quilos de pasta base de cocaína. Na ocasião, ele apresentou documentos falsos e tentou enganar os policiais com uma identidade falsa. A prisão desta quarta-feira decorre de um segundo mandado expedido após o avanço das investigações.

Rodrigo também era considerado foragido do Centro de Progressão Penitenciária de Campinas, no interior de São Paulo, de onde havia fugido após conquistar o regime semiaberto. De acordo com a polícia, ele é classificado como criminoso de “alta periculosidade” e usava identidades falsas para circular livremente pelo estado sem levantar suspeitas.

Com a prisão, a Polícia Civil espera desmontar a célula do PCC que vinha se estruturando em Roraima nos últimos meses. “Ele foi enviado para cá com a tarefa clara de reorganizar o tráfico. Sua captura é resultado de um trabalho minucioso de inteligência e cooperação entre forças estaduais e federais”, reforçou o delegado-geral Herbert Amorim.

Operação Fim de Dança

A Operação Fim de Dança contou com um efetivo de 150 agentes e 34 viaturas, sendo considerada a maior operação integrada da história da Polícia Civil de Roraima. A ofensiva foi articulada dentro de um conjunto de ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que atua em nível nacional no combate às facções criminosas.

As investigações apontam que Sorriso Maroto não apenas coordenava a distribuição de drogas, mas também participava de decisões estratégicas sobre o recrutamento de novos membros, repasses financeiros e articulações com criminosos de outros estados.

Além de Roraima, a Polícia Civil investiga possíveis conexões de Rodrigo Xavier com rotas internacionais de tráfico, especialmente devido à posição geográfica do estado, que faz fronteira com Venezuela e Guiana.