Roraima

Roraima fica em alerta amarelo com previsão de chuvas intensas neste domingo

As temperaturas devem variar entre 24 °C e 32 °C.

Por Beatriz Silveira

28/09/2025 às 13:33

Notícias de Roraima –  O domingo (28) começa com sol entre nuvens em Roraima, mas o calor e a alta umidade favorecem a formação de nuvens carregadas, o que levou o Inmet a emitir alerta amarelo. A previsão indica que as pancadas de chuva tendem a se intensificar a partir do fim da manhã, com possibilidade de trovoadas durante a tarde.

As temperaturas devem variar entre 24 °C e 32 °C, com sensação de calor e abafamento ao longo do dia. O vento sopra de moderado, podendo registrar rajadas mais fortes durante as ocorrências de chuva.

Alerta amarelo em toda a capital e municípios

O Inmet emitiu alerta amarelo para Boa Vista e os 14 municípios do estado, válido até às 10h deste domingo. O aviso prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos que podem chegar a 60 km/h. Há risco de alagamentos, queda de galhos, cortes de energia e descargas elétricas.

Leia também: Silas Câmara declara apoio a Wilson Lima e defende candidatura dele ao Senado em 2026: “conta comigo”

Orientações à população

O Inmet recomenda evitar se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também orienta a não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Com esse cenário, a orientação é redobrar a atenção em áreas suscetíveis a alagamentos e planejar deslocamentos considerando possíveis rajadas de vento e chuva forte em diferentes períodos do dia.

