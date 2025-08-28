Testes para integrar Roraima ao Linhão de Tucuruí por meio de Manaus iniciarão em setembro

Notícias de Roraima – A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que, a partir de 8 de setembro, terão início os testes de energização da Linha de Transmissão de 500 mil volts que conectará Roraima ao Sistema Integrado Nacional (SIN), passando por Manaus. A obra faz parte do Linhão de Tucuruí, projeto estratégico que atravessa os estados do Pará, Amapá, Amazonas e, futuramente, o próprio Roraima.

Na última semana, equipes da Aneel estiveram na região Norte para fiscalizar a etapa final da implantação da linha de 500 kV, além das subestações de Lechuca (AM), Equador e Boa Vista (RR). A ação teve como objetivo inspecionar cada detalhe das instalações, garantindo que a linha esteja pronta para operar de forma segura e confiável. A conclusão do projeto permitirá reduzir a dependência de combustíveis fósseis, como o diesel, atualmente utilizados para geração de energia na região.

Durante a fiscalização, a atenção foi voltada para aterramentos das torres, travessias, transposições e instalações auxiliares em corrente contínua e alternada. A equipe também inspecionou um trecho de aproximadamente 120 km dentro da Terra Indígena Waimiri Atroari, garantindo que as obras respeitassem normas ambientais e de segurança. Segundo a Aneel, o estágio de comissionamento está avançado, preparando o sistema para os testes de energização que antecedem a operação plena da linha.

O empreendimento promete ser um marco histórico para a segurança energética de Roraima. Atualmente, o estado depende em grande parte de usinas térmicas movidas a diesel, o que aumenta o custo da energia e gera impactos ambientais significativos. Com a entrada em operação do Linhão de Tucuruí, a população terá acesso a uma energia mais estável, confiável e sustentável, além de contribuir para a integração elétrica de toda a região Norte ao Sistema Nacional.

Especialistas destacam que o projeto é um avanço tanto em termos de infraestrutura energética quanto de desenvolvimento regional. A chegada de energia de alta capacidade permitirá novas oportunidades para indústrias e serviços, além de favorecer projetos de desenvolvimento social e ambiental. “A conclusão desta linha de transmissão representa um salto de qualidade para o estado de Roraima. A população terá mais segurança energética e menor dependência de combustíveis fósseis”, afirmou um técnico da Aneel envolvido na fiscalização.

A expectativa é que, após os testes, a linha seja plenamente energizada e integrada ao SIN, consolidando a confiabilidade do sistema elétrico e garantindo fornecimento contínuo para residências, empresas e serviços essenciais.