Titular da Seed e cunhada do governador de Roraima vai gastar quase R$3 milhões com materiais de informática

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Um contrato de R$ 2,9 milhões para comprar materiais e equipamentos de informática foi firmado pela titular da Secretária de Estado da Educação e Desporto (Seed), Leila Perussolo, que é cunhada do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP). A informação consta no Diário Oficial do Estado de Roraima (DOE).

Continua depois da Publicidade

De acordo com extrato do contrato publicado no DOE, a empresa vencedora foi a Lilian Michelle Rieck Tavares – EPP, que fica localizada na cidade de Joinville, em Santa Catarina, e vai receber o valor exato de R$ 2.930.620,00.

A cunhada do governador não detalha no documento a quantidade de itens e nem quais equipamentos foram comprados. Além disso, também não cita em quais locais serão utilizados os materiais.