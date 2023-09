Candidíase Feminina: O inimigo silencioso e como combatê-lo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saúde da Mulher – A candidíase pode se manifestar em homens e mulheres, mas é muito mais comum no segundo grupo. Estima-se que cerca de 75% das mulheres terão pelo menos uma infecção por Candida albicans ao longo da vida. No entanto, muitas mulheres podem ter infecções recorrentes.

O que é a Candidíase Feminina?

A candidíase feminina, também conhecida como candidíase vaginal, é uma infecção fúngica que afeta principalmente a área genital feminina. Porém, vale ressaltar que a também pode afetar outras partes do corpo, como a boca (candidíase oral) e a pele (candidíase cutânea) . A principal culpada por essa infecção é a levedura Candida albicans, que pode se proliferar em condições favoráveis.

Causas da Candidíase Feminina

Uso de Antibióticos: O uso prolongado de antibióticos pode alterar o equilíbrio da flora vaginal, tornando mais fácil para o Candida albicans se multiplicar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hormônios: Mudanças nos níveis hormonais durante a gravidez, menstruação ou uso de contraceptivos podem aumentar o risco de candidíase.

Diabetes: Indivíduos com diabetes descontrolado podem ser mais suscetíveis à candidíase devido ao aumento dos níveis de glicose no corpo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Roupas apertadas e umidade: Vestir roupas justas e úmidas após o exercício ou nadar pode criar um ambiente propício para o crescimento do fungo.

Baixa imunidade: As mucosas, como a vagina e a boca, as células do sistema imunológico desempenham um papel importante na prevenção de infecções por Candida. A baixa imunidade pode enfraquecer essas defesas locais, tornando mais fácil para a Candida se estabelecer e causar infecções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja matéria recomendada Cole aqui o título da matéria

Prevenção da Candidíase Feminina

Prevenir a candidíase é possível com algumas medidas simples:

Mantenha a área genital limpa e seca.

Evite roupas apertadas e materiais sintéticos que não permitem a respiração da pele.

Use calcinhas de algodão.

Evite duchas vaginais, pois podem perturbar o equilíbrio natural da flora vaginal.

Mantenha um bom controle da diabete, se aplicável.

Em resumo, a candidíase feminina é uma infecção comum, mas tratável, que afeta muitas mulheres. Temos uma matéria apenas com os sintomas para que você possa reconhecer a doença mais facilmente. Conhecer as causas e opções de tratamento é essencial para lidar com essa condição de forma eficaz. Lembre-se sempre de buscar aconselhamento médico se suspeitar de uma infecção por candidíase. A prevenção também desempenha um papel fundamental em manter a saúde vaginal. Consulte seu (sua) ginecologista.

Colunista: Jennifer Garcia – enfermeira: Coren – 11989488

*Site On