Mamografia: Entenda o exame que pode salvar vidas

Saúde da mulher- A mamografia é um exame de imagem que utiliza raios-x para visualizar o tecido mamário. Ela detecta alterações e anomalias nas mamas, permitindo o diagnóstico precoce de diversas condições, incluindo o câncer de mama.

Como funciona o exame?

Realizado em um aparelho chamado mamógrafo, o exame comprime levemente a mama, a fim de obter imagens de alta qualidade. Esse procedimento, embora possa causar um leve desconforto, é rápido e fornece imagens detalhadas que ajudam os médicos no diagnóstico.

Por que fazer a mamografia?

Detecção precoce do câncer de mama: A mamografia pode identificar tumores em estágios iniciais, muito antes de se tornarem palpáveis ou causarem sintomas. Aumento das chances de cura: O diagnóstico precoce, possibilitado pela mamografia, eleva significativamente as chances de tratamento bem-sucedido e cura. Avaliação de nódulos ou dor nas mamas: Além do câncer, a mamografia avalia outras alterações mamárias, ajudando a determinar a necessidade de tratamentos adicionais.

Quando começar e com que frequência fazer?

Em geral, recomenda-se que mulheres com mais de 40 anos façam a mamografia anualmente. No entanto, mulheres com histórico familiar de câncer de mama ou outros fatores de risco podem precisar iniciar mais cedo.

Os riscos do exame

A mamografia expõe a paciente a uma pequena quantidade de radiação. No entanto, o benefício do diagnóstico precoce supera amplamente os riscos. Além disso, os mamógrafos modernos minimizam a exposição à radiação.

Preparando-se para a mamografia

Para obter resultados mais precisos, evite agendar o exame para os dias antes da menstruação, quando as mamas estão mais sensíveis. No dia, não use desodorantes, talcos ou cremes na região das axilas, ou mamas, pois podem interferir nas imagens.

Mamografia digital x tradicional

A mamografia digital, mais moderna, armazena as imagens em formato eletrônico, facilitando o compartilhamento e análise. Já a tradicional utiliza filmes para capturar as imagens.

A mamografia é uma ferramenta poderosa na luta contra o câncer de mama. Ao proporcionar o diagnóstico precoce, ela aumenta as chances de cura e previne complicações. Por isso, é vital que as mulheres reconheçam sua importância e incluam esse exame em seus cuidados de saúde regulares.

