Menopausa e prazer feminino

Saúde da mulher- A menopausa é um período marcado por mudanças hormonais, físicas e emocionais na vida da mulher. Muitas vezes, essas alterações podem afetar a libido, a lubrificação vaginal e a sensibilidade dos órgãos genitais, causando desconforto, dor e diminuição do prazer sexual. No entanto, isso não significa que a menopausa seja o fim da vida sexual feminina. Pelo contrário, é possível manter ou até mesmo aumentar o prazer sexual após essa fase, desde que sejam adotados alguns cuidados e hábitos saudáveis. Neste artigo, vamos abordar os principais desafios e soluções para a sexualidade feminina na menopausa. Acompanhe!

O que acontece com o corpo da mulher na menopausa?

A menopausa é definida como a ausência de menstruação por pelo menos 12 meses consecutivos. Ela ocorre porque os ovários deixam de produzir os hormônios estrogênio e progesterona, responsáveis pelo ciclo reprodutivo feminino. A idade média para o início da menopausa é de 51 anos, mas pode variar entre 45 e 55 anos.

As mudanças hormonais provocam uma série de sintomas, como ondas de calor, suores noturnos, insônia, irritabilidade, depressão, ansiedade, perda de massa óssea, aumento do risco cardiovascular e alterações na pele, nos cabelos e nas unhas. Além disso, a menopausa também afeta a saúde íntima da mulher, causando:

– Diminuição da libido: a queda dos níveis de estrogênio reduz o desejo sexual e a receptividade aos estímulos eróticos.

– Ressecamento vaginal: a falta de estrogênio diminui a produção de muco vaginal, que lubrifica e protege o canal vaginal contra infecções. O ressecamento pode causar coceira, ardor e dor durante as relações sexuais.

– Atrofia vaginal: a falta de estrogênio também provoca o afinamento e a perda de elasticidade da mucosa vaginal, o que pode levar à inflamação e à diminuição do diâmetro do canal vaginal. A atrofia pode causar sangramentos, infecções urinárias e dificuldade para urinar.

– Perda de sensibilidade: a falta de estrogênio afeta os nervos e os vasos sanguíneos que irrigam os órgãos genitais, reduzindo a sensibilidade e a capacidade de resposta ao orgasmo.

Como manter o prazer sexual na menopausa?

Apesar dos desafios impostos pela menopausa, é possível manter uma vida sexual ativa e satisfatória após essa fase. Para isso, é importante adotar algumas medidas que visam melhorar a saúde física e emocional da mulher, bem como estimular a intimidade e a comunicação com o parceiro ou parceira. Veja algumas dicas:

– Procure ajuda médica

O acompanhamento ginecológico é fundamental para prevenir e tratar as alterações causadas pela menopausa. O médico pode indicar o uso de terapias hormonais ou não hormonais para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida da mulher. Além disso, o médico pode orientar sobre os métodos contraceptivos adequados para evitar uma gravidez indesejada ou uma doença sexualmente transmissível.

– Cuide da sua saúde

Adote hábitos saudáveis que contribuem para o bem-estar físico e mental da mulher. Pratique atividades físicas regularmente, alimente-se de forma equilibrada, evite o consumo excessivo de álcool, tabaco e outras drogas, durma bem e controle o estresse

– Use lubrificantes

Para combater o ressecamento vaginal, use lubrificantes à base de água ou silicone durante as relações sexuais. Eles facilitam a penetração, reduzem o atrito e aumentam o conforto e o prazer. Evite lubrificantes à base de óleo, pois eles podem danificar os preservativos e favorecer infecções.

– Explore outras formas de prazer

Não limite o sexo à penetração. Explore outras formas de prazer, como as carícias, os beijos, as massagens, o sexo oral e a masturbação. Essas práticas ajudam a aumentar a excitação, a lubrificação e a sensibilidade, além de fortalecer o vínculo afetivo com o parceiro ou parceira.

– Invista na sua sexualidade

Não deixe que a menopausa afete a sua autoconfiança e a sua autoimagem. Invista na sua sexualidade, descubra o que te dá prazer, use roupas e acessórios que te façam sentir bonita e sensual, leia livros e assista filmes eróticos, use brinquedos sexuais, fantasie e inove na cama. Lembre-se de que a sexualidade é uma parte importante da sua identidade e da sua qualidade de vida.

– Dialogue com o seu parceiro ou parceira

A comunicação é essencial para manter uma boa relação sexual na menopausa. Dialogue com o seu parceiro ou parceira sobre as suas necessidades, os seus desejos, os seus medos e as suas dificuldades. Seja honesta, compreensiva e receptiva. Peça e ofereça apoio, carinho e compreensão. Busque soluções conjuntas para os problemas e celebre as conquistas.

A menopausa é uma fase natural da vida da mulher que traz consigo desafios e oportunidades para a sexualidade feminina. Com informação, cuidado e criatividade, é possível manter ou até mesmo aumentar o prazer sexual após essa fase. O importante é não se deixar abater pelos sintomas e pelas mudanças, mas sim buscar formas de se adaptar e se reinventar. Afinal, a menopausa não é o fim da vida sexual feminina, mas sim um novo começo.