O impacto da Lei 13.896 no combate ao câncer

Saúde da mulher- No cenário de saúde brasileiro, a Lei 13.896, sancionada em 2019, trouxe uma mudança crucial. Ela estipula que, quando existe a suspeita de câncer em um paciente, o Sistema Único de Saúde (SUS) deve realizar os exames de diagnóstico em até 30 dias. Tal determinação surge como uma resposta à urgência que a condição demanda, pois cada dia conta quando se trata de câncer.

Outubro Rosa: mais do que uma campanha



Todos os anos, no mês de outubro, o mundo se veste de rosa. A cor simboliza o movimento Outubro Rosa, iniciado na década de 1990, que busca conscientizar a população sobre o câncer de mama. Durante este mês, diversas ações se voltam para a disseminação de informações sobre a doença, focando na detecção precoce.

A Lei 13.896 se alinha ao propósito do Outubro Rosa, ampliando a consciência sobre a urgência de diagnósticos rápidos. E é aqui que o papel do diagnóstico precoce ganha destaque.

Por que a detecção precoce faz diferença?



Identificar o câncer de mama nos estágios iniciais não só aumenta as chances de cura, mas também diversifica as opções de tratamento. Com um diagnóstico antecipado, os tratamentos tendem a ser menos invasivos e as chances de uma recuperação completa crescem exponencialmente.

A detecção precoce não beneficia apenas o paciente em termos de saúde. Ela também representa um menor custo para os sistemas de saúde e permite que o paciente mantenha uma qualidade de vida superior durante o tratamento.

