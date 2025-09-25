A notícia que atravessa o Brasil!

Saúde

6 dicas para mulheres iniciantes no treino de força e na musculação

Passos seguros para começar com confiança

Por Mayara Leite - Redatora Seo On

25/09/2025 às 11:33 - Atualizado em 25/09/2025 às 11:34

mulheres iniciantes no treino de força

6 dicas para mulheres iniciantes no treino de força e na musculação – Foto: freepik

Saúde – O treino de força, que inclui musculação, exercícios com pesos ou calistenia, tem ganhado cada vez mais espaço entre as mulheres, não mais por estética, mas por saúde, longevidade e bem-estar. Para quem está começando, seguir boas práticas desde o início faz toda diferença para evitar lesões, obter resultados visíveis e garantir continuidade. A educadora física Camila Midori lista seis dicas essenciais para quem está iniciando esse tipo de treino.

1. Comece pelo básico

Os exercícios multiarticulares — como agachamento, supino, remada e stiff — formam a base de um treino de força eficiente. Se você ainda não domina esses movimentos, é válido começar usando aparelhos de musculação que auxiliem a execução, como supino na máquina, cadeira extensora ou remada assistida. Assim, ganha segurança, coordenação e confiança para progredir.

2. Adapte a carga

O crescimento em força e massa muscular depende do aumento gradual de peso. Mas esse progresso deve respeitar os limites do corpo. A sobrecarga excessiva ou súbita pode gerar lesões. Por isso, comece com pesos leves ou moderados, com técnica correta, e vá aumentando aos poucos, conforme sua evolução.

3. Invista na técnica

Mais importante do que levantar muito peso é fazer os movimentos da maneira certa. Técnica bem executada reduz risco de lesões e também garante que você trabalhe exatamente os músculos que deseja. Uma repetição bem feita com carga moderada pode render mais do que muitas repetidas mal executadas.

4. Combine mobilidade e alongamento

Treinos de força favorecem desenvolvimento de músculos, mas sem mobilidade e flexibilidade o movimento perde eficiência. Alongamentos, práticas de mobilidade e variações de amplitude ajudam a manter articulações saudáveis, postura equilibrada e reduzem rigidez ou dor após os treinos.

5. Persistência conta mais que intensidade

Resultados sustentáveis não vêm de treinos exagerados, sim de consistência. Ir à academia ou se exercitar umas quantas vezes por semana, manter regularidade e respeitar pausas e recuperação entregam melhor progresso do que sessões esporádicas muito intensas.

6. Treine com acompanhamento profissional

Ter um profissional de Educação Física orientando seu treino faz diferença enorme: ele pode ajustar exercícios, corrigir postura, dosar cargas, personalizar conforme seu condicionamento e objetivo. Esse acompanhamento ajuda não só a evitar risco, mas a maximizar ganhos, otimizar tempo e minimizar erros.

De acordo com o Portal Carta Capital, seguindo esses passos, você irá arrasar no seu treino, mesmo sendo ainda iniciante.

