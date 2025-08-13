A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Saúde

8 alimentos que ajudam a prevenir a demência e manter a saúde cerebral

A conexão entre intestino e cérebro

Por michael

13/08/2025 às 15:44

Ver resumo
alimentos que ajudam a prevenir a demência

8 alimentos que ajudam a prevenir a demência e manter a saúde cerebral – Foto: imagem criada por inteligência artificial

Saúde – Você já ouviu falar que o intestino é o “segundo cérebro”? Pesquisas recentes mostram que a saúde intestinal influencia diretamente a função cerebral. O intestino abriga cerca de 500 milhões de neurônios e produz aproximadamente 90% da serotonina do corpo, substância responsável pelo bem-estar. Um intestino desequilibrado, marcado por inflamações e alterações na microbiota, pode afetar o cérebro, contribuindo para o surgimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

PUBLICIDADE

Como a alimentação atua na prevenção

Segundo o Portal Vida Simples, especialistas como Natalia Barros, nutricionista com mestrado pela UNIFESP, e Thais Mussi, endocrinologista e metabologista da SBEM, certos alimentos apresentam propriedades protetoras que favorecem a função cerebral. Nutrientes como vitaminas do complexo B, vitamina D, magnésio, ácidos graxos, triptofano, flavonoides e antioxidantes atuam na melhora da memória, na regulação do humor, no combate à inflamação e no estresse oxidativo, reduzindo o risco de demência.

8 alimentos que fortalecem o cérebro

O Hospital Israelita Albert Einstein destaca oito alimentos que ajudam a prevenir a perda cognitiva:

PUBLICIDADE

  • Frutas vermelhas: Ricas em flavonoides, ajudam a reduzir inflamações e melhoram a memória.

  • Folhas verdes escuras: Como couve e espinafre, fontes de flavonoides que promovem saúde cerebral.

  • Cogumelos: Contêm vitaminas D e B12, além de antioxidantes que protegem os neurônios.

  • Azeite de oliva: Potente antioxidante, combate os radicais livres e auxilia na função cognitiva.

  • Chá-verde: Rico em antioxidantes que neutralizam danos celulares e fortalecem o cérebro.

  • Beterraba: Fonte de vitaminas B1 e B2 e nitratos, que aumentam o fluxo sanguíneo cerebral.

  • Alecrim: Contém magnésio, importante para transmissão de sinapses e prevenção da ansiedade.

  • Nozes: Fornecem triptofano e ácidos graxos essenciais, melhorando a função cerebral e o humor.

A importância de uma dieta equilibrada

Manter uma alimentação variada, rica em frutas, vegetais, legumes e antioxidantes, é essencial para reduzir o risco de doenças neurodegenerativas e favorecer a saúde mental. Além de proteger o cérebro, esses hábitos contribuem para o bem-estar geral e a longevidade. Pequenas mudanças no cardápio diário podem trazer grandes benefícios para a memória, raciocínio e qualidade de vida.

Veja também: Especialista revela o truque para acabar com a vontade de comer doces e reduzir gordura corporal após os 50

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Amazonas

Amazonas registra 431 processos por erro médico no 1º semestre de 2025

SOBRASP inaugura primeira regional no país em Manaus para reforçar a qualificação do cuidado e a segurança do paciente.

há 2 minutos

Brasil

Edson Fachin é eleito presidente do STF; Alexandre de Moraes será vice

A posse dos magistrados está marcada para o dia 29 de setembro.

há 6 minutos

Polícia

Criminosos são presos suspeitos de vender casas falsas em Manaus e mais 8 estados

A Operação Sombria resultou nas prisões de cinco pessoas e no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão.

há 13 minutos

Famosos

Roberta Miranda se declara bissexual e e expõe sertanejos encubados: “as pessoas sabem quem é quem”

Aos 68 anos, ela afirmou que vive atualmente um relacionamento com um homem de 24 anos.

há 19 minutos

Cinema

Faltam 100 dias para o lançamento de Wicked: Parte 2, franquia que pode ultrapassar US$ 1 bilhão

Sequência do sucesso de 2024 promete reunir Elphaba e Glinda em aventuras épicas

há 23 minutos