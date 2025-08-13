8 alimentos que ajudam a prevenir a demência e manter a saúde cerebral

Saúde – Você já ouviu falar que o intestino é o “segundo cérebro”? Pesquisas recentes mostram que a saúde intestinal influencia diretamente a função cerebral. O intestino abriga cerca de 500 milhões de neurônios e produz aproximadamente 90% da serotonina do corpo, substância responsável pelo bem-estar. Um intestino desequilibrado, marcado por inflamações e alterações na microbiota, pode afetar o cérebro, contribuindo para o surgimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

PUBLICIDADE

Como a alimentação atua na prevenção

Segundo o Portal Vida Simples, especialistas como Natalia Barros, nutricionista com mestrado pela UNIFESP, e Thais Mussi, endocrinologista e metabologista da SBEM, certos alimentos apresentam propriedades protetoras que favorecem a função cerebral. Nutrientes como vitaminas do complexo B, vitamina D, magnésio, ácidos graxos, triptofano, flavonoides e antioxidantes atuam na melhora da memória, na regulação do humor, no combate à inflamação e no estresse oxidativo, reduzindo o risco de demência.

8 alimentos que fortalecem o cérebro

O Hospital Israelita Albert Einstein destaca oito alimentos que ajudam a prevenir a perda cognitiva:

PUBLICIDADE

Frutas vermelhas: Ricas em flavonoides, ajudam a reduzir inflamações e melhoram a memória .

Folhas verdes escuras: Como couve e espinafre, fontes de flavonoides que promovem saúde cerebral.

Cogumelos: Contêm vitaminas D e B12, além de antioxidantes que protegem os neurônios.

Azeite de oliva: Potente antioxidante, combate os radicais livres e auxilia na função cognitiva.

Chá-verde: Rico em antioxidantes que neutralizam danos celulares e fortalecem o cérebro.

Beterraba: Fonte de vitaminas B1 e B2 e nitratos, que aumentam o fluxo sanguíneo cerebral.

Alecrim: Contém magnésio, importante para transmissão de sinapses e prevenção da ansiedade.

Nozes: Fornecem triptofano e ácidos graxos essenciais, melhorando a função cerebral e o humor.

A importância de uma dieta equilibrada

Manter uma alimentação variada, rica em frutas, vegetais, legumes e antioxidantes, é essencial para reduzir o risco de doenças neurodegenerativas e favorecer a saúde mental. Além de proteger o cérebro, esses hábitos contribuem para o bem-estar geral e a longevidade. Pequenas mudanças no cardápio diário podem trazer grandes benefícios para a memória, raciocínio e qualidade de vida.

Veja também: Especialista revela o truque para acabar com a vontade de comer doces e reduzir gordura corporal após os 50

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.