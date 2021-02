‘A prefeitura de Manaus está fazendo muito bem a sua parte na vacinação’, afirma o assessor especial do Ministério da Saúde

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Na próxima quinta-feira, 4/2, a Prefeitura de Manaus receberá mais 30 mil doses extras de vacina AstraZeneca, por meio do repasse do Ministério da Saúde (MS) ao governo do Amazonas. A informação é do assessor especial do MS, Airton Cascavel, que parabenizou ainda o trabalho do prefeito David Almeida na ampliação dos locais e equipes de vacinação.

Continua depois da Publicidade

“É importante frisar que a prefeitura tem feito sua parte (na vacinação) nesses três dias, podemos ver a ampliação da capacidade da prefeitura, que começou com 1,5 mil e que passou para 3,5 mil, e ontem vacinou, em pleno domingo, 5,7 mil pessoas. E falei ao prefeito David, que o desafio dele é vacinar 8 mil pessoas hoje, segunda”, afirmou Airton Cascavel, em entrevista a uma emissora de rádio de Manaus, na manhã desta segunda-feira (1º).

Desde o início da manhã, a Prefeitura de Manaus ampliou para seis os postos de vacinação da capital, com a inclusão do Centro Cultural Povos da Amazônia. O trabalho rápido e organizado de criação de mais pontos de vacinação, também mereceu elogios do representante do Ministério da Saúde.

“A demonstração de que a prefeitura está indo no caminho certo é que estamos aqui, na bola da Suframa, vendo um novo posto, que foi feito em menos de 12 horas, envolvendo 200 pessoas, mostrando que há disposição de vacinar a população. E o que é mais importante, é que a gente veja o olhar de esperança na família que traz seus idosos para serem vacinados”, disse Cascavel.

Continua depois da Publicidade

Fundo Nacional

Airton Cascavel afirmou que o Ministério da Saúde criou um fundo nacional extra de vacinas para o Amazonas e Manaus está contemplada com essas doses extras.

Continua depois da Publicidade

Ele informa que do próximo envio de mais 40 mil doses extras de vacina, 30 mil delas serão para Manaus. “Quando falamos de 40 mil doses de vacinas extras, estamos falando do Estado do Amazonas e da população de Manaus, que representa dois terços disso, então Manaus terá 30 mil vacinas extras”, afirma Airton Cascavel.

*Com informação da Assessoria de Imprensa