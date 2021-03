Ações Covid-19: UEA oferece gratuitamente atendimento médico e psicológico

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) continua oferecendo atendimento médico e psicológico gratuitamente para a população do Amazonas durante esse período de pandemia. A iniciativa, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e grupo Samel, visa diminuir a demanda nos dispositivos de saúde públicos e privados, além da exposição dos pacientes aos riscos de novas contaminações, tendo em vista o aumento de casos de síndromes respiratórias agudas graves.

O sistema Chatbot da UEA está funcionando de segunda a sexta-feira, e também aos fins de semana e feriados, das 7h às 23h.

A escuta emergencial e apoio emocional à população em geral, acima de 18 anos, está sendo realizada pelo site http://chat.saude.am.gov.br/. Ao entrar na plataforma, o paciente deverá acessar a opção “Atendimento Covid”, informar o número do cartão SUS ou Registro Geral (RG) e colocar o telefone com DDD.

O Chatbot da UEA também disponibiliza um espaço exclusivo para atendimento psicológico aos profissionais de saúde e demais servidores do Amazonas. No mesmo site, o paciente deve selecionar a opção 2, “Atendimento psicológico”, informar sua matrícula sem ponto ou traço e o número de telefone com DDD.

Já no atendimento médico, a equipe de profissionais de saúde formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, odontólogos, biólogos e residentes de Enfermagem, prescrevem os esquemas terapêuticos e exames, além de encaminhar para outros atendimentos. O Chatbot aplica respostas automáticas, mas também possibilita a interação imediata com a equipe multidisciplinar, que faz a primeira triagem pelo serviço de telemensagem WhatsApp Web.

Através dessa plataforma e do atendimento mais humanizado, é possível conversar diretamente, visualizar o paciente e fazer uma melhor avaliação clínica no momento do atendimento. Vale destacar que todas as dúvidas são esclarecidas com informações confiáveis e de qualidade feitas por especialistas.

Recomendações – Durante o atendimento, o paciente deve estar em um local privado, silencioso e sem a presença de terceiros, a fim de evitar interrupções. Não é permitido durante a consulta que o paciente esteja conduzindo veículo.

Caso ocorra algum problema técnico, os profissionais de saúde do Chatbot da UEA entrarão novamente em contato com o paciente. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 99206-6342 ou 99258-1056.

