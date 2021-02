Agentes comunitários vão intensificar busca ativa de casos de Covid-19 e síndromes gripais em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus está capacitando 1.200 Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) com foco na intensificação da busca ativa de casos suspeitos de Covid-19 e outras síndromes gripais. O prefeito de Manaus, David Almeida, explica que os ACSs são estratégicos para a identificação precoce de casos frente a um problema sanitário mundial, que exige ações assertivas do poder público. “A busca ativa é um apoio fundamental, porque os agentes comunitários vão priorizar os grupos de risco, trabalhando para que sejam logo atendidos em um esforço para impedir a forma grave da doença”, destaca.

A capacitação, iniciada nesta quarta-feira, 24/2, é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e o Ministério da Saúde. A diretora do Departamento de Atenção Primária da Semsa, Sonja Ale Farias, informa que o curso vai fortalecer o trabalho já realizado pelos agentes comunitários. “Estamos usando essa estratégia para descobrir precocemente os casos de Covid-19 e síndromes gripais, para o diagnóstico e o tratamento precoces. Além de verificar a situação do usuário, o ACS também analisa a situação de toda a família dele”, explica.

Equipamentos

A Opas, em conjunto com o Ministério da Saúde, fez a doação de equipamentos para auxiliar na identificação de sinais e sintomas de síndromes gripais e Covid-19 durante a busca ativa, como oxímetros (que permitem saber a quantidade de oxigênio presente no corpo do paciente), termômetros e coletes de identificação, para os profissionais de saúde que atuam na ponta do sistema.

A aula inaugural da capacitação dos ACSs aconteceu no auditório Deodato de Miranda Leão, da Semsa, zona Centro-Sul, com a participação de representantes de departamentos, gerentes, técnicos de Educação Permanente dos Distritos, respeitando as medidas sanitárias de proteção. A dinâmica da formação seguirá de maneira remota, para alcançar a totalidade dos agentes comunitários, por meio de videoaulas a serem disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Esap, devido ao cenário epidemiológico atual. O curso é composto de duas videoaulas e notas técnicas da Semsa, que fundamentam a atuação dos profissionais de saúde da ponta.

Fluxo

A busca ativa será realizada por meio de visitas domiciliares ou ligações telefônicas (no caso de agentes comunitários que integram o grupo de risco) e vai contemplar grupos de idosos, mulheres grávidas, portadores de doenças e agravos crônicos, obesos e demais usuários.

Ao fazer contato com esses grupos, o ACS aplica um questionário para identificação de sinais e sintomas compatíveis com síndromes gripais e Covid-19, orientando os usuários conforme a situação apresentada. Os dados são registrados no sistema e-SUS Notifica. Os casos suspeitos e confirmados são encaminhados às unidades de saúde, conforme o estágio da doença.

Há 21 anos atuando como agente comunitária, no Distrito de Saúde (Disa) Norte, Maria Isolina Pereira Rodrigues explica que a capacitação mostrou a importância da aplicação do check-list, que reúne uma série de perguntas sobre o estado de saúde do usuário no trabalho que realiza, focadas na identificação de síndromes gripais e Covid-19. “São perguntas como ‘você está com gripe? teve febre? o nariz está escorrendo?’, que permitem que a gente ajude no encaminhamento desse usuário para a rede. Às vezes são sintomas que não parecem Covid-19, mas depois a doença é confirmada, por isso é muito importante essa capacitação”, assegura.

*Com informação da Assessoria de Imprensa