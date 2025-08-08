Alimentos que parecem saudáveis, mas podem fazer mal: atenção ao rótulo

Saúde – Com a popularização de dietas e estilos de vida mais saudáveis, produtos como peito de peru e bolacha integral ganharam a fama de escolhas leves e nutritivas. No entanto, essa imagem muitas vezes não corresponde à realidade. Silvéstria Ferreira, auxiliar de enfermagem de 59 anos, explica seu hábito: “Prefiro peito de peru ao presunto porque acho mais leve, com menos sódio e gordura. Também opto por produtos integrais, que acredito terem mais fibras para ajudar na digestão.” No entanto, mesmo quem tem restrições de saúde, como Silvéstria, que é pré-diabética e hipertensa, precisa ter cautela.

A percepção errada sobre esses alimentos é alimentada pela mídia e pelo marketing, que destacam palavras como “integral” ou “light” sem revelar o conteúdo completo. O manual Alimentação Cardioprotetora, elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital do Coração (HCor), alerta que alimentos com conservantes, corantes, aromatizantes, gorduras hidrogenadas, açúcar e sódio em excesso não são saudáveis.

Os perigos ocultos nos ingredientes dos alimentos ultraprocessados

A nutricionista Mariana Claudino, da ACT Promoção da Saúde, destaca que o consumo desses produtos deve ser evitado por todos, inclusive por quem não tem risco cardiovascular. “Alimentos ultraprocessados têm muitos ingredientes, muitos deles com nomes difíceis de entender, que escondem aditivos químicos prejudiciais”, explica.

Carnes processadas como presunto, salsicha, salame e peito de peru costumam conter conservantes como nitrito e nitrato de sódio. O consumo exagerado pode levar à formação de nitrosaminas, substâncias tóxicas que aumentam o risco de câncer. Mariana lembra ainda que esses aditivos estão associados a doenças como Parkinson, Alzheimer, resistência insulínica e hipertensão.

Ao analisar os ingredientes do peito de peru, Mariana chama a atenção para o glutamato monossódico, que além de prejudicar células, pode causar aumento da pressão arterial, obesidade, enxaquecas e outras condições.

Bolachas integrais: por que nem sempre são saudáveis?

De acordo com o Ministério da Saúde, apesar da nomenclatura “integral”, muitas bolachas contêm farinha branca em maior quantidade que a integral, além de açúcar, açúcar invertido (xarope produzido a partir do açúcar) e emulsificantes que podem elevar o colesterol e a dislipidemia.

“A ordem dos ingredientes no rótulo mostra o que tem mais no produto. Se a farinha de trigo aparece antes da integral, o produto não é verdadeiramente integral”, destaca Mariana.

O equilíbrio é fundamental: sal, açúcar e gordura na medida certa

Embora ingredientes como sal, açúcar e gordura sejam necessários em quantidades moderadas para dar sabor aos alimentos, seu excesso, especialmente em ultraprocessados, pode agravar doenças cardiovasculares e metabólicas. Em preparações caseiras com alimentos naturais, esses ingredientes podem ser usados com segurança.

9 alimentos que parecem saudáveis, mas não são

Embutidos (presunto, peito de peru)

Biscoitos e bolachas integrais

Barras de cereal

Sopas instantâneas

Pão de forma light

Sucos de caixinha

Chocolates diet

Pipoca para micro-ondas

Farinha láctea

Importante: sempre leia a lista de ingredientes no rótulo para identificar se o alimento é ultraprocessado.

A importância da leitura do rótulo para uma alimentação consciente

Na prática, a alimentação saudável exige atenção aos detalhes. Nem tudo que parece leve ou integral realmente é. A leitura cuidadosa dos rótulos é essencial para evitar o consumo excessivo de aditivos químicos, sódio, açúcar e gorduras prejudiciais, especialmente para pessoas com condições como hipertensão, colesterol alto e diabetes.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.