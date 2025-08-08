A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Saúde

Alimentos que parecem saudáveis, mas podem fazer mal: atenção ao rótulo

Peito de peru, bolacha integral e outros produtos ultraprocessados são frequentemente confundidos com opções saudáveis. Entenda por que esses alimentos podem prejudicar a saúde mesmo parecendo “fit” ou “light”.

Por michael

08/08/2025 às 12:48

alimentos que parecem saudáveis

Alimentos que parecem saudáveis, mas podem fazer mal: atenção ao rótulo – Foto: freepik

Saúde – Com a popularização de dietas e estilos de vida mais saudáveis, produtos como peito de peru e bolacha integral ganharam a fama de escolhas leves e nutritivas. No entanto, essa imagem muitas vezes não corresponde à realidade. Silvéstria Ferreira, auxiliar de enfermagem de 59 anos, explica seu hábito: “Prefiro peito de peru ao presunto porque acho mais leve, com menos sódio e gordura. Também opto por produtos integrais, que acredito terem mais fibras para ajudar na digestão.” No entanto, mesmo quem tem restrições de saúde, como Silvéstria, que é pré-diabética e hipertensa, precisa ter cautela.

A percepção errada sobre esses alimentos é alimentada pela mídia e pelo marketing, que destacam palavras como “integral” ou “light” sem revelar o conteúdo completo. O manual Alimentação Cardioprotetora, elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital do Coração (HCor), alerta que alimentos com conservantes, corantes, aromatizantes, gorduras hidrogenadas, açúcar e sódio em excesso não são saudáveis.

PUBLICIDADE

Os perigos ocultos nos ingredientes dos alimentos ultraprocessados

A nutricionista Mariana Claudino, da ACT Promoção da Saúde, destaca que o consumo desses produtos deve ser evitado por todos, inclusive por quem não tem risco cardiovascular. “Alimentos ultraprocessados têm muitos ingredientes, muitos deles com nomes difíceis de entender, que escondem aditivos químicos prejudiciais”, explica.

Carnes processadas como presunto, salsicha, salame e peito de peru costumam conter conservantes como nitrito e nitrato de sódio. O consumo exagerado pode levar à formação de nitrosaminas, substâncias tóxicas que aumentam o risco de câncer. Mariana lembra ainda que esses aditivos estão associados a doenças como Parkinson, Alzheimer, resistência insulínica e hipertensão.

PUBLICIDADE

Ao analisar os ingredientes do peito de peru, Mariana chama a atenção para o glutamato monossódico, que além de prejudicar células, pode causar aumento da pressão arterial, obesidade, enxaquecas e outras condições.

Bolachas integrais: por que nem sempre são saudáveis?

De acordo com o Ministério da Saúde, apesar da nomenclatura “integral”, muitas bolachas contêm farinha branca em maior quantidade que a integral, além de açúcar, açúcar invertido (xarope produzido a partir do açúcar) e emulsificantes que podem elevar o colesterol e a dislipidemia.

PUBLICIDADE

“A ordem dos ingredientes no rótulo mostra o que tem mais no produto. Se a farinha de trigo aparece antes da integral, o produto não é verdadeiramente integral”, destaca Mariana.

O equilíbrio é fundamental: sal, açúcar e gordura na medida certa

Embora ingredientes como sal, açúcar e gordura sejam necessários em quantidades moderadas para dar sabor aos alimentos, seu excesso, especialmente em ultraprocessados, pode agravar doenças cardiovasculares e metabólicas. Em preparações caseiras com alimentos naturais, esses ingredientes podem ser usados com segurança.

PUBLICIDADE

9 alimentos que parecem saudáveis, mas não são

  • Embutidos (presunto, peito de peru)

  • Biscoitos e bolachas integrais

  • Barras de cereal

  • Sopas instantâneas

  • Pão de forma light

  • Sucos de caixinha

  • Chocolates diet

  • Pipoca para micro-ondas

  • Farinha láctea

Importante: sempre leia a lista de ingredientes no rótulo para identificar se o alimento é ultraprocessado.

A importância da leitura do rótulo para uma alimentação consciente

Na prática, a alimentação saudável exige atenção aos detalhes. Nem tudo que parece leve ou integral realmente é. A leitura cuidadosa dos rótulos é essencial para evitar o consumo excessivo de aditivos químicos, sódio, açúcar e gorduras prejudiciais, especialmente para pessoas com condições como hipertensão, colesterol alto e diabetes.

Veja também: 6 fatos científicos sobre os benefícios da alimentação vegana

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Tecnologia

GPT-5: nova geração do ChatGPT promete ser mais humana e com menos alucinações

A OpenAI lançou o GPT-5, a mais recente versão do seu modelo de linguagem para o ChatGPT. A novidade traz conversas mais naturais, menor incidência de erros e melhorias em programação, além de estrear recursos de personalização para todos os usuários.

há 2 minutos

Amazonas

Familiares buscam informações de pessoas desaparecidas em menos de 48h em Manaus

Casos ocorreram em diferentes zonas da cidade; denúncias anônimas podem ser feitas pelo 181 ou pela Deops.

há 6 minutos

Amazonas

Wilson Lima participa de reunião com governadores que cobram ações do governo federal contra tarifaço de Trump

O encontro aconteceu na residência oficial do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

há 18 minutos

Saúde

Cabelo branco em jovens é normal? Entenda causas e cuidados

O aparecimento de cabelo branco em jovens pode parecer estranho, mas tem explicações que vão desde fatores genéticos até doenças ou estilo de vida. Saiba o que pode causar essa condição e como cuidar dos fios brancos.

há 19 minutos

Brasil

Criança tem a cabeça esmagada por ônibus após cair da garupa da moto do pai; Veja vídeo

Acidente trágico mobilizou moradores e autoridades; polícia investiga causas da queda e atropelamento

há 44 minutos