Amazonas recebe mais 96,2 mil doses da vacina Butantan/ Sinovac, neste domingo

Redação AM POST

Manaus — O Amazonas recebe neste domingo (07/02) mais 96,2 mil doses da vacina do Instituto Butantan. Do total de doses destinadas ao Amazonas, 45.830 fazem parte do Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, proporcional a todos os estados. Outras 39.720 são do Fundo Estratégico criado com 5% do total de vacinas, usado para atender os casos prioritários mais graves da pandemia — e o Amazonas é o que está sendo beneficiado nesse momento.

O Ministério da Saúde começou a distribuição, neste sábado (06/02), de 2.905.600 doses da vacina contra a Covid-19. A previsão é que a distribuição esteja concluída até esta segunda-feira (08/02). A logística de distribuição das vacinas está sendo realizada por meio de aviões.

Esta é a quarta remessa de vacinas que o Ministério da Saúde destina ao Amazonas, duas delas simultâneas com os demais estados e uma cota extra vinda do Fundo Nacional de Imunização. Com isso, o estado já recebeu 554,7 mil doses.

Além das 96,2 que chegarão neste domingo, o Amazonas já havia recebido 132,5 mil doses de vacina AstraZeneca e 322 mil doses de Coronavac, em duas etapas.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está cumprindo sua determinação de dar prioridade ao Amazonas na imunização, como uma das estratégias para conter o avanço da Covid no Estado. O Amazonas, com população estimada em 4,2 milhões de habitantes, foi o estado que recebeu, proporcionalmente, o maior número de doses.

Até este sábado o Estado já havia vacinado 111.282 pessoas.

*Com informação da Assessoria de Imprensa