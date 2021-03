Amazonas zera chamados por leitos de UTI-Covid em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Estado do Amazonas zerou o número de chamados de transferência de pacientes com Covid-19 para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na rede pública de Manaus. Pelo segundo dia consecutivo, o Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) fechou sem registrar pedidos de transferências em aberto na capital.

O secretário executivo de Assistência da Capital, Jani Kenta Iwata, afirma que a redução no número de chamados de transferência para UTI-Covid, na capital, possibilitou a oferta de leitos para outros estados, por meio da “Operação Gratidão”.

“Nos últimos dias estamos percebendo uma redução alta dos chamados para leito de UTI-Covid. E nesta semana temos zero chamados para UTI Covid em Manaus, e pouco mais de seis, sete casos no interior, o que, no geral, deixa o Amazonas com uma taxa de ocupação bem tranquila. Essa folga é que nos permite ofertar leitos para outros estados”, declarou o secretário executivo.

O Boletim Epidemiológico da FVS-AM de segunda-feira (22/03) apontou 11 chamados para UTI-Covid do interior e zero para a capital. Nesta terça-feira (23/03) o boletim registrou apenas 7 chamados do interior e nenhum da capital.

Reflexo da queda de novos casos – O diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, afirma que a redução da demanda por leitos de UTI-Covid na rede pública em Manaus é um dado importante, pois reflete a redução do número de casos de Covid-19 na capital.

“À medida que reduzimos o número de pacientes que demandam leitos de UTI ou leitos clínicos de Covid, isso mostra a redução do número de casos e impacta positivamente na nossa matriz de risco. É um dado importante trazido pela assistência, que mostra que a gente está em um cenário mais favorável, mas lembrando que a doença ainda não foi superada no Estado”, comentou Cristiano.

Queda na taxa de ocupação – De acordo com o Boletim Epidemiológico da FVS-AM desta terça-feira, a taxa de ocupação de UTI na rede pública para Covid-19 é de 75,89%.

Operação Gratidão – Com as taxas de ocupação de leitos de UTI abaixo de 80%, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) disponibilizou, desde o dia 16 de março, 72 leitos para os estados de Rondônia e do Acre – 18 de UTI e 54 leitos clínicos – a partir da “Operação Gratidão”, realizada pelo Governo do Amazonas em parceria com os ministérios da Saúde e da Defesa.

