Anvisa aprova medicamento para tratamento de Alzheimer em estágio inicial

Notícias de Saúde – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do medicamento Kisunla (donanemabe) para tratamento de comprometimento cognitivo leve e demência leve associados à doença de Alzheimer. O medicamento é um anticorpo monoclonal que atua ligando-se a aglomerados da proteína beta-amiloide no cérebro, reduzindo essas placas e retardando a progressão da doença.

Segundo a Anvisa, a aprovação foi baseada em um estudo clínico com 1.736 pacientes, no qual o medicamento demonstrou redução estatisticamente significativa na progressão da doença em comparação com o placebo. O tratamento consistiu em infusões intravenosas mensais por até 72 semanas.

“Na semana 76, os pacientes que utilizaram donanemabe apresentaram menor progressão clínica do Alzheimer em comparação aos que receberam placebo”, destacou a agência reguladora.

O uso de donanemabe é contraindicado em pacientes que fazem uso de anticoagulantes, como varfarina, ou que apresentem angiopatia amiloide cerebral (AAC), devido ao maior risco de efeitos adversos.

As reações mais comuns observadas foram febre, sintomas gripais e dores de cabeça durante a infusão. A Anvisa informou que o medicamento será monitorado com rigor, e está sujeito a um Plano de Minimização de Riscos.

A doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo e sem cura, que afeta principalmente a memória e a cognição. No Brasil, o SUS oferece tratamento gratuito e acompanhamento multidisciplinar para pacientes diagnosticados.