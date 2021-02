Após Pazuello anunciar antecipação de vacinação em Manaus, prefeitura diz que depende da disponibilidade de novas doses

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), esclarece que a imunização contra a Covid-19, na cidade de Manaus, segue a programação dos grupos prioritários definidos para a etapa atual da campanha, ou seja, trabalhadores da saúde; idosos com 70 anos ou mais; indígenas aldeados; idosos com 60 anos ou mais internados em instituições de longa permanência; e pessoas com deficiências residentes em instituições de assistência.

Embora a Prefeitura de Manaus esteja trabalhando para assegurar o recebimento de mais doses de vacina, a fim de acelerar a imunização da população manauara, a ampliação dos grupos prioritários está condicionada ao recebimento de novas remessas de vacina, feitas pelo Ministério da Saúde (MS).

O município está utilizando o saldo das quatro remessas já recebidas, destinadas especificamente para os grupos prioritários definidos pelo MS, com a aplicação da primeira dose e também da segunda dose, esta última, para os que já alcançaram o tempo de intervalo recomendado entre as aplicações.

Ainda não foi confirmada a data e a quantidade de novas remessas a serem feitas pelo governo federal e, por este motivo, não é possível iniciar, de imediato, a ampliação da campanha para novos grupos.

Em audiência pública no Senado Federal, na tarde desta quinta-feira, 11/2, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, manifestou a intenção de vacinar todas as pessoas a partir dos 50 anos, no Amazonas, observando, no entanto, que esta ampliação depende da disponibilidade de novas doses.