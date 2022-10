BioNtech diz que disponibilizará vacina contra câncer até 2030

Neste domingo (16), a farmacêutica BioNtech anunciou que até o ano de 2030 disponibilizará vacinas contra o câncer. A empresa é a mesma responsável pelos imunizantes da Pfizer contra a Covid-19.

Segundo o anúncio, os testes clínicos com ênfase em câncer colorretal, câncer de pele melanoma, e câncer de cabeça e pescoço estão em fase avançada. Já as vacinas contra o câncer de ovário, de próstata e de tumores sólidos estão em fase inicial de testes em humanos.

De acordo com os fundadores da BioNtech, o casal Ugur Sahin e Özlem Türeci, a dosagem será feita de forma personalizada para cada paciente.

– Nosso objetivo é usar a abordagem de vacina individualizada para garantir que os pacientes recebam uma dosagem personalizada que induza uma resposta imune logo após a cirurgia. Isso fará com que as células T, responsáveis pela defesa do corpo, consigam rastrear as células tumorais restantes e, idealmente, as eliminem – explicou Sahin.

Fonte: Pleno.News