Brasil registra mais de 217 mil casos prováveis de dengue em 2024

Nas primeiras semanas de 2024, o Brasil já contabiliza 217.481 casos prováveis de dengue, com 15 mortes confirmadas e 149 em investigação, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (30). Esses números representam uma incidência de 107,1 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. O aumento é significativo em comparação ao mesmo período no ano anterior, quando o país registrou 65.366 casos prováveis da doença.

Minas Gerais lidera o ranking com o maior número de casos prováveis, totalizando 67.223 registros, seguido por São Paulo, com 35.410, e o Distrito Federal, com 29.138 casos.

Diante do cenário preocupante, Minas Gerais e o Distrito Federal já decretaram situação de emergência devido ao aumento expressivo de casos de dengue e chikungunya nas primeiras semanas do ano.

Na cidade de São Paulo, o aumento é ainda mais alarmante, com um aumento de mais de 300% nos casos de dengue em comparação ao mesmo período do ano anterior. Apenas este ano, já foram registrados 1.792 casos, enquanto em 2023 foram 443.

A escalada desses números reforça a importância da mobilização e conscientização da população para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Medidas preventivas, como eliminação de focos de água parada e uso de repelentes, são essenciais para conter a propagação dessas doenças e proteger a saúde pública.