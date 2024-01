Brasil tem 12 mortes e mais de 120 mil casos prováveis de dengue

Nesta quarta-feira (25), o Ministério da Saúde divulgou dados alarmantes sobre os casos de dengue no Brasil nas três primeiras semanas de 2024. Apesar de uma queda significativa em relação ao mesmo período do ano anterior, com 12 mortes registradas em comparação com 26 óbitos em 2023, o país enfrenta uma preocupação crescente devido à circulação de quatro sorotipos da doença simultaneamente.

Com um total de 120.874 casos prováveis de dengue até o momento, o Brasil vê-se diante de um cenário desafiador, conforme destacado pela ministra Nísia Trindade. “Vivemos um momento de grande preocupação em relação à dengue”, afirmou a ministra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sorotipo 3, que não circulava de forma epidêmica no Brasil há mais de 15 anos, voltou a ser identificado, juntamente com os outros sorotipos da doença. O sorotipo 1 é atualmente classificado como predominante.

A diretora do departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Alda Cruz, ressaltou a gravidade da situação: “Temos a circulação dos quatro sorotipos ao mesmo tempo no país. Realmente é bastante preocupante”.

Além da dengue, o país também enfrenta desafios com outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a chikungunya. Embora tenha havido uma redução de 34,1% nos casos em comparação com o mesmo período do ano passado, foram registrados 7.063 casos da doença, com uma morte confirmada e oito em investigação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto ao zika vírus, os dados divulgados referentes ao segundo semestre de 2023 mostram 1.954 casos prováveis, com 116 casos em gestantes. Embora não tenha havido óbitos, o vírus está associado a complicações neurológicas, como microcefalia congênita e síndrome de Guillain-Barré.