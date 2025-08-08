Cabelo branco em jovens é normal? Entenda causas e cuidados

Saúde – Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o cabelo branco costuma surgir entre 35 e 45 anos em pessoas de pele branca, entre 45 e 55 anos em orientais e após os 55 anos em negros. Quando aparece antes dessas idades, é considerado precoce.

Na maioria dos casos, a canície precoce, nome técnico para o surgimento dos fios brancos, está ligada à genética. Isso ocorre devido a uma alteração em um gene que regula a produção de melanina, o pigmento responsável pela cor do cabelo e da pele.

Segundo o Blog Dr. Consulta, o processo envolve a redução da atividade da enzima tirosinase, que leva ao envelhecimento dos melanócitos, células que produzem a melanina. Com isso, os fios perdem a pigmentação e ficam brancos.

Conheça outras causas

Além da genética, outros fatores podem causar o cabelo branco em jovens. Estresse, poluição, má alimentação e exposição contínua e sem proteção à radiação solar aumentam a formação de radicais livres, que interferem na produção de melanina.

Doenças como tireoidites e anemia perniciosa também estão associadas ao surgimento precoce dos fios brancos. Por isso, se o problema for percebido, é importante consultar um médico para avaliação adequada.

Vale lembrar que o cabelo branco em si não representa risco à saúde, mas pode ser um sinal de condições que precisam de tratamento.

Como cuidar do cabelo branco

Muitos jovens optam por assumir o cabelo branco como parte do estilo pessoal. Para mantê-lo saudável e bonito, a SBD recomenda cuidados especiais, já que os fios brancos perdem a proteção natural da melanina.

Os cabelos ficam mais frágeis, com tendência ao frizz, por conterem mais ar em sua estrutura. Para isso, é indicado intensificar a hidratação e usar xampus e condicionadores específicos com tonalidade cinza ou roxa, que ajudam a neutralizar o amarelado que o cabelo branco pode adquirir.

Além disso, a proteção solar é fundamental. Chapéus e produtos com filtro UV ajudam a proteger os fios dos danos causados pela radiação solar.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.