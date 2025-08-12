A notícia que atravessa o Brasil!

Saúde

Café: entre os benefícios e os riscos de um hábito diário

Conheça os benefícios de uma das bebidas mais amada do mundo

Por michael

12/08/2025 às 14:41 - Atualizado em 12/08/2025 às 14:42

café benefícios e riscos

Café: entre os benefícios e os riscos de um hábito diário – Foto: freepik

Saúde – O café é uma das bebidas mais populares do planeta, presente no café da manhã, após refeições ou até em versões geladas no verão. Embora amplamente apreciado por seu sabor e efeito estimulante, a bebida também levanta debates sobre seus impactos na saúde.
 Nos últimos anos, pesquisas destacaram benefícios associados ao consumo moderado, mas os alertas sobre riscos, muitas vezes, surgem de forma discreta. A cafeína é o principal motivo pelo qual muitos recorrem ao café, seja para manter-se acordado, melhorar o desempenho físico ou simplesmente por hábito. No entanto, especialistas recomendam atenção à quantidade ingerida.

Os benefícios comprovados do café

Diversos estudos indicam que consumir de duas a três xícaras de café por dia pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e cirrose hepática. Há evidências de que o café contribui para a prevenção de doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer, além de ajudar no combate à depressão e melhorar o humor.
 A presença de antioxidantes e outros compostos bioativos reforça seu potencial protetor para a saúde, fazendo com que o consumo moderado seja visto, por muitos especialistas, como um aliado no bem-estar.

Quando o café se torna um risco

Segundo o Portal Com História, apesar das vantagens, o excesso de café pode transformar a bebida em um “assassino silencioso”. Consumir mais de 400 miligramas de cafeína por dia, cerca de quatro xícaras, aumenta as chances de desenvolver sintomas como nervosismo, insônia, palpitações, aumento da pressão arterial e problemas digestivos.
 Mesmo doses menores podem afetar pessoas com imunidade fragilizada ou doenças pré-existentes. Entre os sinais de que o consumo está elevado estão tensão muscular, tremores, boca seca, azia, diarréia, micção frequente e dores de cabeça. Em casos extremos, o excesso de cafeína pode causar super acidificação do organismo, levando a tiques musculares e até pensamentos confusos.
 Muitos não associam esses sintomas ao café, mas identificá-los é essencial para prevenir problemas mais graves. Especialistas recomendam avaliar hábitos e ajustar o consumo para preservar os benefícios sem colocar a saúde em risco.

Veja também: Riscos no café da manhã: o que você precisa saber agora

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.

