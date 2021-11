Campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus chega à marca de 3 milhões de doses aplicadas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – A campanha de vacinação contra a Covid-19, coordenada pela Prefeitura de Manaus, alcançou, na manhã desta terça-feira, 17/11, a marca de 3 milhões de doses aplicadas, entre primeira, segunda, dose única e de reforço. Até às 11h, o Vacinômetro municipal indicava 1.610.279 primeiras doses, 1.240.182 segundas doses, 26.161 doses únicas e 122.950 doses de reforço. A campanha na capital amazonense teve início no dia 19 de janeiro.

O prefeito David Almeida classificou como expressivos os números registrados até agora, mas lembrou que ainda há pessoas que não tomaram a primeira dose e há aquelas que não retornaram para concluir o esquema vacinal. “Essa campanha é muito mais abrangente e ouso afirmar que é a mais complexa de toda a história da vacinação em Manaus e no mundo. Na próxima sexta-feira, completaremos dez meses de um trabalho dedicado das equipes que estão todos os dias nos pontos de vacinação, juntamente com os nossos parceiros das Forças Armadas e de outras instituições que nos apoiam. Precisamos que essas pessoas que não tomaram a primeira dose e as que não voltaram para a segunda dose procurem os pontos de vacinação. Vamos fazer de nossa cidade exemplo de adesão à vacina”, sugeriu o chefe do Executivo municipal.

De acordo com os registros da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), da população vacinável estimada, 176 mil pessoas ainda não tinham tomado a primeira dose até a manhã desta quarta-feira, 17/11. Do quantitativo de segundas doses, 350 mil já passaram dos intervalos indicados pelos laboratórios fabricantes. “Temos observado uma redução nesses números, mas ainda muito lenta. Nossas estratégias são no sentido de alcançar o maior número de pessoas para diminuir cada vez mais essas quantidades”, informou a secretária da Semsa, Shádia Fraxe, lembrando que, seguindo a orientação do Ministério da Saúde (MS), a campanha começou a atender com a dose adicional, o que reforça ainda mais a necessidade de conclusão do esquema vacinal.

Para ampliar o acesso da população às vacinas, a Semsa criou pontos em todas as zonas da cidade, e o atendimento acontece em unidades de saúde da Semsa, em pontos considerados estratégicos, porque registram um grande fluxo de pessoas, em centros de atenção à criança e ao idoso, na área central da cidade, onde estão localizadas duas grandes feiras fixas, além do mercado municipal sete shoppings centers.

Dos cinco shoppings que funcionaram no último final de semana, o Manaus Via Norte, incluído como ponto de vacinação pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foi o que mais registrou doses aplicadas: 2.624 doses em dois dias. O shopping Millenium, que entrou na lista de pontos da prefeitura na terça-feira, 16/11, aplicou 517 doses.

A próxima etapa da campanha será a ampliação da dose de reforço para pessoas de 18 anos e que tenham recebido a segunda dose há pelo menos cinco meses, conforme determinou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

