Campanha de vacinação contra Covid-19 alcança 97% da meta na Segurança Pública

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A vacinação contra a Covid-19, entre profissionais da Segurança Pública do Amazonas, alcançou 97,8% da meta estabelecida, para a campanha criada pelo Governo do Estado. Até esta terça-feira (20/04), foram imunizados com a primeira dose 4.895 servidores da área que atuam em Manaus. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

Continua depois da Publicidade

Idealizada pelo governador Wilson Lima, a vacinação é destinada a policiais militares, policiais civis, bombeiros, peritos, agentes do Departamento Estadual de Trânsito, da Defesa Civil, servidores que atuam no sistema prisional, além de policiais federais e rodoviários federais. A campanha ocorreu com autorização da Justiça Federal do Amazonas e, inicialmente, tem a meta de vacinar 5 mil profissionais.

Doses do imunizante da CoronaVac e da AstraZeneca, que compõem a reserva técnica de 5%, estão sendo utilizadas para proteção dos servidores da segurança. “É uma medida importante para que nossos policiais saiam às ruas com uma proteção maior contra a doença. Em nenhum momento, a segurança pública parou, ao contrário, na pandemia, nossas atividades cresceram”, destaca o secretário de Segurança, Coronel Louismar Bonates.

Além de fiscalizar o cumprimento de medidas sanitárias e o isolamento social, os servidores do sistema de segurança continuaram em ações policiais. “Isso pode ser bem demonstrado pelos resultados alcançados nesse período. Já temos mais de 10 toneladas de drogas apreendidas e mais de 300 prisões por tráfico de drogas”, salienta Bonates.

Continua depois da Publicidade

A vacinação contra a Covid-19 está ocorrendo no Sambódromo de Manaus, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

Vacinação do grupo prioritário de Segurança Pública e Salvamento

Fonte: FVS-AM

Período: 28/03 a 20/04/2021

Continua depois da Publicidade

Detran-AM: 25

Polícia Militar: 3.529

Polícia Rodoviária Federal: 62

Polícia Civil: 790

Polícia Federal: 90

Bombeiros: 348

Defesa Civil: 4

Seap: 23

Polícia Científica: 24

*Com informação da Assessoria de Imprensa