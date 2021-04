Campanha de vacinação contra Covid-19 imuniza a 1,6 mil agentes da Segurança Pública

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Equipes policiais que embarcarão neste fim de semana para operações de combate ao crime no interior do Amazonas foram imunizadas, nesta quarta-feira (31/03), na campanha de vacinação contra a Covid-19 dos servidores da Segurança Pública. As doses foram aplicadas em policiais lotados em Manaus que vão para a Base Arpão, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), e para a operação ambiental Tamoiotatá, que vai combater queimadas e desmatamento no sul do estado.

Em quatro dias, a vacinação contra a Covid-19 foi aplicada em 1.602 agentes da segurança pública amazonense, segundo dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). A campanha autorizada pela Justiça Federal está acontecendo no Sambódromo, bairro Dom Pedro, zona oeste, em sistema drive-thru.

Ao todo, 60 servidores que vão atuar na missão da Base Arpão foram imunizados na manhã de quarta-feira.

Segundo o coronel Franciney Bó, a imunização ocorre dentro da normalidade e os agentes de serviço, que atuam na linha de frente, estão sendo convocados para a vacinação. Nesta quinta-feira (01/04), a vacinação acontece normalmente, apesar do ponto facultativo. Entretanto, na sexta-feira (02/04), o funcionamento será interrompido por causa do feriado. No sábado (03/04), ocorrerá a vacinação. Mas no domingo de Páscoa (04/04), também não acontecerá.

“Estamos conseguindo atingir parte da meta e vamos continuar trabalhando para imunizar as forças de segurança, inclusive federal. Hoje nós já estamos vacinando todos os órgãos do sistema, incluindo peritos e Núcleo de Operação de Trânsito”, explicou.

De acordo com a sargento Íris Santiago, do Batalhão Ambiental, a imunização é um sinal de esperança aos policiais da linha de frente. “Estamos embarcando amanhã para missão da base Arpão, para dar continuidade à operação, e a Polícia Militar não parou, tivemos muitas perdas e a sensação hoje é de esperança”, afirmou.

Vacinação do grupo prioritário de Segurança Pública e Salvamento

Fonte: FVS-AM

Período: 28 a 31/03/2021

Detran-AM: 27

Polícia Militar: 1.074

Polícia Rodoviária Federal: 60

Polícia Civil: 236

Polícia Federal: 20

Bombeiros: 178

Defesa Civil: 7

*Com informação da Assessoria de Imprensa