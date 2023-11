Campanha Novembro Azul alerta para perigo de doenças urológicas

A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) deu início ao Novembro Azul hoje (1º), visando intensificar a conscientização dos homens sobre as doenças urológicas e os riscos associados, especialmente os relacionados ao câncer de próstata. A campanha será realizada por meio do Portal da Urologia e das redes sociais da SBU, com transmissões ao vivo e divulgação de vídeos informativos.

Como parte dos esforços para incentivar os homens a cuidarem da saúde desde cedo, a entidade iniciou em setembro a campanha #VemProUro. Para atrair a atenção do público mais jovem, o ator Guilherme Berenguer, de 43 anos, foi escolhido como porta-voz da iniciativa “Saúde também é papo de homem”. Berenguer gravou vídeos e posou para o cartaz da campanha.

A urologista Karin Jaeger Anzolch, uma das coordenadoras do Novembro Azul deste ano, enfatizou que a escolha do ator como representante se deu por sua idade e a preocupação com a saúde desde cedo.

“O objetivo é transmitir a mensagem de que antes do surgimento de problemas de saúde, que normalmente se tornam mais comuns com o avançar da idade, é fundamental engajar-se em cuidados preventivos, incluindo a saúde prostática. Isso permitirá que os homens desfrutem da vida como desejam, com qualidade, longevidade, menos medo e mais satisfação em todas as esferas, incluindo a sexual, prevenindo doenças e enfrentando menos problemas de saúde”, explicou a médica.

O presidente da SBU, Alfredo Canalini, ressaltou a diferença de comportamento entre meninos e meninas adolescentes, revelando que as meninas procuram consultas médicas no Sistema Único de Saúde (SUS) 18 vezes mais do que os meninos. Ele destacou a necessidade de uma mudança de comportamento dos homens em relação à sua saúde.

Além das atividades informativas, a SBU, antecedendo o 39º Congresso Brasileiro de Urologia (CBU) em Salvador, irá realizar o mutirão solidário “Urologista Cidadão”. A ação acontecerá nos dias 13 e 14 deste mês no Hospital Roberto Santos, a maior unidade pública do estado, atendendo ao Hospital do Homem. Com a colaboração do governo baiano, entre 50 e 100 especialistas atenderão 3 mil homens, realizando cirurgias, exames urodinâmicos, urofluxometrias e ultrassonografias de próstata.

O diretor científico do 39º Congresso Brasileiro de Urologia, Ubirajara Barroso Jr., espera que essa iniciativa resulte na sensibilização da população masculina sobre os cuidados com a saúde, enfatizando que é uma oportunidade para os urologistas de todo o país se mobilizarem em prol do atendimento aos pacientes do SUS.