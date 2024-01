Carnaval na Floresta 2024: Confira como se prevenir de doenças durante a folia

Com a chegada do Carnaval, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, destaca a importância dos cuidados com a saúde durante as festividades carnavalescas, especialmente nos blocos e bandas de rua, assim como nos desfiles de escolas de samba.

A FVS-RCP enfatiza a necessidade do uso de preservativos nas relações sexuais para prevenir doenças e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), como HIV/Aids, HPV, gonorreia, sífilis adquirida e hepatites B e C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, a hidratação é fundamental para prevenir a desidratação durante a folia, devendo ser feita com antecedência e regularidade. Outras recomendações incluem o uso de roupas leves, aplicação de protetor solar e o consumo de alimentos ricos em água, como laranja, melancia, morango e abacaxi, além de manter uma boa ingestão de açúcar natural para repor energia e prevenir a hipoglicemia.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, ressalta a importância da participação de todos na adoção de medidas preventivas que impactam na saúde pública. “No Carnaval, é essencial lembrar da nossa responsabilidade individual e coletiva. Hidrate-se, use preservativo, mantenha o cartão de vacinação atualizado e alimente-se adequadamente. Juntos, podemos celebrar com segurança e prevenir doenças e infecções”, destaca Tatyana.

Como parte de suas estratégias de prevenção e educação em saúde, a FVS-RCP atua em eventos de massa, incluindo o Carnaval na Floresta 2024. Durante o evento, a Fundação promoverá ações de vigilância em saúde para prevenir infecções e doenças, além de agir prontamente diante de emergências em saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as atividades programadas estão o desfile do “Bloco da Prevenção – na folia com saúde”, com ênfase na prevenção de doenças durante o período chuvoso, orientações sobre armazenamento e manipulação de alimentos, e estratégias de prevenção ao HIV e outras IST’s, incluindo testagem e educação em saúde.