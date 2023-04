Chile confirma caso de gripe aviária em homem de 53 anos

Redação AM POST

O Governo do Chile, confirmou nesta semana que um homem de 53 anos está internado, em estado grave, mas estável, com H5N1, a gripe aviária. O Instituto de Saúde Pública (ISP) confirmou o diagnóstico e disse estar investigando a origem da infecção e se há outros casos na mesma região.

O vírus da gripe aviária H5N1 é transmitido pelo contato com animais doentes e normalmente é fatal para as aves. O país chileno já havia confirmado casos de gripe aviária em aves no início deste ano.

Por conta dos recentes diagnósticos positivos em fazendas industriais, o governo a interrompeu as exportações de aves.

A doença também foi detectada no Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Uruguai. O Brasil chegou a investigar três casos suspeitos, que foram descartados após análise laboratorial.

Nesta semana, o Ministério da agricultura e pecuária (Mapa) proibiu eventos com aves em todo o Brasil, para evitar uma possível contaminação. As granjas comerciais do país adotaram, desde o final do ano passado, medidas de prevenção, como suspensão de visitas, por exemplo.