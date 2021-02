Com apoio da Sejusc, idosos com 70 anos ou mais são vacinados nesta segunda-feira (22/02)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizou nesta segunda-feira (22/02), com apoio da Secretaria Municipal de Saúde Manaus (Semsa), a vacinação contra Covid-19 de idosos com 70 anos ou mais.

Além de atendimentos domiciliares em várias zonas da capital, equipes do Centro Integrado de Proteção e Defesa de Direitos da Pessoa Idosa (Cipid), órgão vinculado à Sejusc, também atenderam idosos na sede, rua do Comércio, bairro Parque Dez, zona centro-sul. Ao todo, seis idosos foram atendidos em domicílio e 14 no Cipid, totalizando 20 idosos imunizados.

A secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, destacou que os atendimentos domiciliares colaboram para impedir a aglomeração de pessoas nos postos de vacinação. “É importante que atentemos para o fato de não aglomerar as pessoas. Então, quanto mais postos de atendimento espalhados, menos aglomeração temos, e isso garante mais segurança”, afirmou.

De acordo com a secretária executiva adjunta de Direitos da Pessoa Idosa, Franciane Alves, o atendimento reforça os objetivos da pasta em articular políticas públicas para garantir os direitos da população idosa.

“Realizamos essa ação em parceria com a Policlínica Castelo Branco, gerenciada pela Semsa, junto ao Cipid e à Delegacia Especializada do Idoso. A parceria é de fundamental importância para executar as políticas públicas e a saúde está incluída nessas ações”, destaca.

Para a diretora da Policlínica Castelo Branco, Francicleia dos Santos, a iniciativa conjunta, entre as secretarias estadual e municipal, faz parte da mobilização para alcançar idosos de 70 anos ou mais, ainda não vacinados contra a Covid-19.

*Com informação da Assessoria de Imprensa