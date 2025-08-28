A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Saúde

Como identificar a baixa de testosterona entendendo os sinais no corpo

Oito condições indicam queda hormonal e quando procurar ajuda médica

Por michael

28/08/2025 às 15:20 - Atualizado em 28/08/2025 às 15:21

Ver resumo
baixa testosterona

Como identificar a baixa de testosterona entendendo os sinais no corpo- Foto: freepik

Saúde – A testosterona é o hormônio responsável pelo desejo sexual masculino, produção de esperma, crescimento de pelos e desenvolvimento muscular. Quando seus níveis caem, homens podem apresentar perda de libido, aumento de peso, depressão e cansaço excessivo.

PUBLICIDADE

Relação entre baixa testosterona e problemas metabólicos

Diabetes e resistência à insulina

Homens com diabetes tipo 2 têm o dobro de risco de apresentar baixa testosterona. A resistência à insulina eleva os níveis de açúcar no sangue e prejudica a produção hormonal. Tratar a deficiência pode inclusive melhorar o controle da diabetes.

Síndrome metabólica e obesidade

O excesso de gordura abdominal converte testosterona em estrogênio, agravando a queda hormonal. A síndrome metabólica, caracterizada por pressão alta, colesterol elevado e resistência à insulina, também está associada à deficiência de testosterona e aumenta o risco de doenças cardíacas.

PUBLICIDADE

Impactos da baixa testosterona no humor, sono e saúde óssea:

Distúrbios do sono e apneia

Problemas como apneia do sono reduzem a qualidade do descanso, comprometendo a liberação de hormônios essenciais, incluindo a testosterona, e criando um ciclo de piora da saúde hormonal.

Mudanças de humor e depressão

Baixa testosterona está ligada a sintomas de depressão, irritabilidade e ansiedade, que podem reduzir a atividade física e contribuir para ganho de peso, retroalimentando a queda hormonal.

PUBLICIDADE

Osteoporose em homens

Embora mais comum em mulheres, homens com baixa testosterona também podem desenvolver osteoporose. O hormônio é fundamental para manter ossos fortes e densos, e a reposição hormonal pode auxiliar na melhora da saúde óssea.

Queda temporária após doença ou cirurgia

Doenças graves e cirurgias podem causar redução temporária da testosterona devido à inflamação no organismo. Após eventos como um ataque cardíaco, os níveis podem cair até 40% do normal, geralmente de forma transitória.

PUBLICIDADE

Preocupações atuais e recomendações

De acordo com o Portal Catraca Livre, os níveis de testosterona estão cada vez mais baixos entre homens, influenciados por fatores como estresse, má alimentação e sedentarismo. Diagnóstico precoce, acompanhamento médico e mudanças no estilo de vida são essenciais para reverter o quadro e preservar saúde física e mental.

Veja também: Dieta para pré-diabetes: o que comer, o que evitar e como montar um cardápio saudável

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Advogados da “Usurpadora” rebatem acusações de empresária amazonense

Layne reforçou que, até o momento, não há provas robustas que comprovem as alegações de Suelen.

há 13 minutos

Amazonas

Agendamento para emissão da nova Carteira de Identidade é antecipado no interior do Amazonas; confira

SSP-AM antecipa abertura de vagas para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional no interior; agendamento deve ser feito online.

há 17 minutos

Amazonas

Pavimentação da BR-319 segue autorizada após decisão do TCU

A licença prévia foi emitida pelo Ibama ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

há 33 minutos

Amazonas

Prefeito de Juruá, Ilque Cunha, gasta R$ 2,5 milhões com serviços de limpeza de vias

Contratos foram publicados no Diário Oficial dos Municípios (DOM).

há 49 minutos

Amazonas

Quinto Constitucional: OAB-AM detalha edital para escolha de novo desembargador amazonense

A entidade reforçou que a abertura do procedimento somente ocorre após comunicação oficial de vacância feita pelo próprio tribunal.

há 54 minutos