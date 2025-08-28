Como identificar a baixa de testosterona entendendo os sinais no corpo

Saúde – A testosterona é o hormônio responsável pelo desejo sexual masculino, produção de esperma, crescimento de pelos e desenvolvimento muscular. Quando seus níveis caem, homens podem apresentar perda de libido, aumento de peso, depressão e cansaço excessivo.

Relação entre baixa testosterona e problemas metabólicos

Diabetes e resistência à insulina

Homens com diabetes tipo 2 têm o dobro de risco de apresentar baixa testosterona. A resistência à insulina eleva os níveis de açúcar no sangue e prejudica a produção hormonal. Tratar a deficiência pode inclusive melhorar o controle da diabetes.

Síndrome metabólica e obesidade

O excesso de gordura abdominal converte testosterona em estrogênio, agravando a queda hormonal. A síndrome metabólica, caracterizada por pressão alta, colesterol elevado e resistência à insulina, também está associada à deficiência de testosterona e aumenta o risco de doenças cardíacas.

Impactos da baixa testosterona no humor, sono e saúde óssea:

Distúrbios do sono e apneia

Problemas como apneia do sono reduzem a qualidade do descanso, comprometendo a liberação de hormônios essenciais, incluindo a testosterona, e criando um ciclo de piora da saúde hormonal.

Mudanças de humor e depressão

Baixa testosterona está ligada a sintomas de depressão, irritabilidade e ansiedade, que podem reduzir a atividade física e contribuir para ganho de peso, retroalimentando a queda hormonal.

Osteoporose em homens

Embora mais comum em mulheres, homens com baixa testosterona também podem desenvolver osteoporose. O hormônio é fundamental para manter ossos fortes e densos, e a reposição hormonal pode auxiliar na melhora da saúde óssea.

Queda temporária após doença ou cirurgia

Doenças graves e cirurgias podem causar redução temporária da testosterona devido à inflamação no organismo. Após eventos como um ataque cardíaco, os níveis podem cair até 40% do normal, geralmente de forma transitória.

Preocupações atuais e recomendações

De acordo com o Portal Catraca Livre, os níveis de testosterona estão cada vez mais baixos entre homens, influenciados por fatores como estresse, má alimentação e sedentarismo. Diagnóstico precoce, acompanhamento médico e mudanças no estilo de vida são essenciais para reverter o quadro e preservar saúde física e mental.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On