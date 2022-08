Conheça a oniomania, doença de compradores compulsivos

Agência Brasil

Comprar compulsivamente pode ser caracterizado como doença. A oniomania pode estar associada a transtornos de humor e ansiedade, dependência de substâncias psicoativas como álcool e medicamentos e ainda transtornos alimentares, como a bulimia.

Continua depois da Publicidade

A doença também ocorre para aliviar sentimentos de frustração, vazio e depressão. O psicólogo Carol Costa dá mais detalhes. Ele diz que todo excesso envolve uma falta e é disfuncional.

“A pessoa que não consegue lidar com seu sofrimento psíquico, com adversidades, tem um bem-estar passageiro no ato de comprar”.

A enfermeira Emily Canelas demorou a admitir que era uma consumidora compulsiva e que precisava de ajuda.

Continua depois da Publicidade

“Eu me pegava comprando comida por impulso. Por mais que eu não quisesse aquilo de verdade eu comprava, e muitas vezes isso acontecia quando eu saía do trabalho. Estava deixando meu cansaço e stress diário serem aliviados nesses momentos, gastando o dinheiro que era para o mês inteiros em semanas. Hoje eu me controlo muito mais”.

A doença atinge principalmente mulheres, sendo a proporção de quatro mulheres para cada homem. O psicólogo Carol Costa afirma que o tratamento deve ser feito com psicoterapia.