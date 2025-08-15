A notícia que atravessa o Brasil!

Saúde

Dan Buettner revela os seis alimentos que os mais longevos do mundo incluem no café da manhã

Especialista em longevidade indica hábitos das Zonas Azuis para um café da manhã nutritivo e prolongar a vida com saúde.

Por michael

15/08/2025 às 15:01

café da manhã saudável

Dan Buettner revela os seis alimentos que os mais longevos do mundo incluem no café da manhã – Foto: freepik

Saúde – O café da manhã é apontado como a refeição mais importante do dia por Dan Buettner, especialista em longevidade e pesquisador das Zonas Azuis — regiões do planeta com maior número de centenários. Entre esses locais estão Sardenha (Itália), Okinawa (Japão) e Loma Linda (Estados Unidos), onde os hábitos alimentares contribuem diretamente para a longevidade.

Segundo Buettner, a rotina alimentar das Zonas Azuis é diferente do que se vê na maioria dos países ocidentais. “Nas Zonas Azuis, as pessoas fazem a maior refeição do dia no café da manhã e, depois, vão reduzindo a quantidade de comida ao longo do dia, geralmente jantando cedo e ficando em jejum até o café da manhã seguinte”, explica o especialista.

Evite industrializados e escolha alimentos nutritivos

Para ele, não basta apenas tomar um café da manhã reforçado: é necessário escolher alimentos nutritivos. Ele alerta que produtos industrializados, como cereais açucarados, iogurtes adoçados e bolos prontos, devem ser evitados. Em vez disso, recomenda itens que forneçam fibras, proteínas e vitaminas essenciais, inspirando-se nas refeições dos centenários.

Seis alimentos essenciais para a longevidade

De acordo com Buettner, seis alimentos não podem faltar no café da manhã das pessoas mais longevas: feijão, vegetais, arroz, frutas, missô e aveia. Ele compartilha que costuma iniciar o dia com um ensopado minestrone, recheado de vegetais e leguminosas, ou uma receita de aveia com amêndoas, tâmaras, leite de soja e um pouco de xarope de bordo. Essa combinação fornece nutrientes essenciais e mantém a saciedade até a próxima refeição.

Um desafio para começar o dia com energia

O especialista vai além e propõe um desafio para os leitores: experimentar consumir minestrone ou arroz com feijão no café da manhã por uma semana e observar os efeitos no corpo e na energia ao longo do dia.

Seguindo o exemplo das Zonas Azuis

De acordo com o Portal Minha Vida, seguindo essas recomendações, é possível não apenas ter um café da manhã saboroso, mas também adotar hábitos que potencialmente aumentam a longevidade, refletindo o estilo de vida saudável das Zonas Azuis.

Veja também: Estudo europeu identifica o alho como aliado na prevenção do câncer de intestino

Por: Mayara Leite – Estudante de jornalismo

