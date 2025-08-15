Dan Buettner revela os seis alimentos que os mais longevos do mundo incluem no café da manhã

Saúde – O café da manhã é apontado como a refeição mais importante do dia por Dan Buettner, especialista em longevidade e pesquisador das Zonas Azuis — regiões do planeta com maior número de centenários. Entre esses locais estão Sardenha (Itália), Okinawa (Japão) e Loma Linda (Estados Unidos), onde os hábitos alimentares contribuem diretamente para a longevidade.

PUBLICIDADE

Segundo Buettner, a rotina alimentar das Zonas Azuis é diferente do que se vê na maioria dos países ocidentais. “Nas Zonas Azuis, as pessoas fazem a maior refeição do dia no café da manhã e, depois, vão reduzindo a quantidade de comida ao longo do dia, geralmente jantando cedo e ficando em jejum até o café da manhã seguinte”, explica o especialista.

Evite industrializados e escolha alimentos nutritivos

Para ele, não basta apenas tomar um café da manhã reforçado: é necessário escolher alimentos nutritivos. Ele alerta que produtos industrializados, como cereais açucarados, iogurtes adoçados e bolos prontos, devem ser evitados. Em vez disso, recomenda itens que forneçam fibras, proteínas e vitaminas essenciais, inspirando-se nas refeições dos centenários.

Seis alimentos essenciais para a longevidade

De acordo com Buettner, seis alimentos não podem faltar no café da manhã das pessoas mais longevas: feijão, vegetais, arroz, frutas, missô e aveia. Ele compartilha que costuma iniciar o dia com um ensopado minestrone, recheado de vegetais e leguminosas, ou uma receita de aveia com amêndoas, tâmaras, leite de soja e um pouco de xarope de bordo. Essa combinação fornece nutrientes essenciais e mantém a saciedade até a próxima refeição.

PUBLICIDADE

Um desafio para começar o dia com energia

O especialista vai além e propõe um desafio para os leitores: experimentar consumir minestrone ou arroz com feijão no café da manhã por uma semana e observar os efeitos no corpo e na energia ao longo do dia.

Seguindo o exemplo das Zonas Azuis

De acordo com o Portal Minha Vida, seguindo essas recomendações, é possível não apenas ter um café da manhã saboroso, mas também adotar hábitos que potencialmente aumentam a longevidade, refletindo o estilo de vida saudável das Zonas Azuis.

Veja também: Estudo europeu identifica o alho como aliado na prevenção do câncer de intestino

Por: Mayara Leite – Estudante de jornalismo