Deputados pedem prioridade de vacinação para profissionais da Educação e Segurança

Redação AM POST

Na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado Sinésio Campos (PT) e a deputada Therezinha Ruiz (PSDB), têm trabalhado em defesa dos profissionais da educação pedindo que tenham prioridade na campanha de vacinação contra a Covid-19.

Em pedidos enviados ao Executivo, os parlamentares defendem que a medida ajudará ao retorno breve das aulas no Estado. Além disso, protege a saúde de professores, pedagogos e demais trabalhadores que atuam diretamente nas escolas da rede pública de ensino.

A proposta de Sinésio Campos consta no Projeto de Lei (PL) n.º 21 de 2021, que inclui os trabalhadores em educação como grupo prioritário do Plano de Vacinação contra a Covid-19, antes do início das aulas presenciais.

O petista aponta que não há dúvida quanto à necessidade de suspensão das aulas presenciais, pois segundo ele, a escola é um lugar de proliferação do vírus e é um polo gerador de contaminação difusa no processo pandêmico. “É necessário compatibilizar no cenário de retorno às aulas presenciais a vacinação dos trabalhadores em educação, de forma irrestrita”, explicou.

Na mesma linha, a deputada Therezinha Ruiz quer tornar a Educação um serviço essencial. De acordo com o PL n.º 20 de 2021, a medida instaura nas escolas públicas o ensino híbrido para que a formação de crianças e adolescentes não seja prejudicada. Therezinha Ruiz também solicitou que a vacinação dos profissionais de Educação seja prioritária. “Como profissionais na linha de frente das atividades escolares, a vacinação dos professores é fundamental para garantir o retorno seguro às aulas”, ressaltou a deputada.

Segurança

Pensando nos policiais civis, militares, bombeiros e guardas municipais, a deputada Nejmi Aziz (PSD) enviou um Requerimento ao governo do Amazonas para que a vacinação desses profissionais de segurança pública seja priorizada, visto que, de acordo com a parlamentar, estão na linha de frente de combate e apoio às medidas de enfrentamento a pandemia, garantindo a lei e ordem pública, bem como prestando socorro àqueles que necessitam. “A vacinação desses profissionais é de extrema importância, vez que diuturnamente estão nas ruas de nossas cidades e conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, estão incluídos no grupo prioritário para a vacinação”, afirmou.

*Com informação da Assessoria de Imprensa