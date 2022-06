‘Dia D’ de multivacinação atualiza cartão de vacina neste sábado em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus está convocando a população para participar do “Dia D” de multivacinação, neste sábado, 11/6, em 99 postos de vacina disponibilizados, de 8h às 16h, pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A mega-ação busca reverter o cenário de baixa cobertura vacinal na cidade, principalmente de crianças menores de 1 ano de idade.

Continua depois da Publicidade

O “Dia D” de multivacinação é promovido pelo governo do Amazonas em todos os municípios do Estado, para reforçar a proteção da população contra doenças imunopreveníveis.

O prefeito David Almeida ressalta que o ‘Dia D’ é uma união de esforços para intensificar a vacinação e sensibilizar as pessoas para a importância de estarem protegidas contra doenças para as quais existem vacinas e que estão retornando, como o sarampo e a poliomielite, por falta de cobertura adequada.

“Convido a população manauense a buscar as salas de vacina ou atender ao chamado dos postos volantes que estarão em todas as zonas de Manaus, levando seus filhos e chamando seus vizinhos, amigos e familiares para que a gente consiga ampliar o número de pessoas vacinadas na nossa cidade”, convoca o prefeito.

Continua depois da Publicidade

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, explica que serão oferecidas as vacinas contra a Covid-19, influenza (trivalente) e sarampo (tríplice viral) para os públicos contemplados, além de todos imunizantes do calendário básico de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

“Nós teremos 24 unidades de saúde funcionando como pontos fixos para a vacinação, e outras 75 equipes volantes atendendo o público de casa em casa durante todo o sábado. Os postos itinerantes irão aplicar as vacinas contra influenza e sarampo, para os usuários contemplados, e poliomielite e pentavalente para crianças que estão com doses em atraso. Os demais imunizantes podem ser encontrados nos postos fixos”, detalha Djalma.

Continua depois da Publicidade

O titular da Semsa reforça, ainda, que o público deve apresentar um documento de identidade com foto (ou certidão de nascimento, para crianças), CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação. Os usuários integrantes dos grupos prioritários devem levar um documento oficial que comprove que eles fazem parte da categoria.

Os endereços dos postos fixos e mais detalhes sobre o Dia D de multivacinação em Manaus podem ser conferidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook).

Continua depois da Publicidade

Públicos

A vacina contra a Covid-19 é disponibilizada a crianças de 5 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos, e a todo o público acima de 18 anos. A Semsa segue disponibilizando a primeira, segunda, terceira e quarta doses para os públicos contemplados e respeitando os intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde.

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba, está liberada para crianças de seis meses a menores de 5 anos, além de trabalhadores de saúde.

A vacina trivalente, que protege contra três cepas do vírus da influenza (H1N1, H2N3 e linhagem B/Victoria), é ofertada para 17 grupos prioritários: idosos de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, professores, trabalhadores de saúde, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente; indígenas aldeados; forças de segurança e salvamento; Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso (motorista e cobrador); trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.