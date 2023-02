Dia Nacional da Mamografia: SES-AM reforça importância da prevenção e realização do exame

Redação AM POST

Neste domingo (05/02) é celebrado o Dia Nacional da Mamografia, criado com o objetivo chamar a atenção para a importância do exame na detecção de alterações nas mamas e instituído pela Lei nº 11.695/2008. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) destaca a importância do exame de imagem, que consegue detectar o câncer de mama em sua fase inicial, aumentando significativamente as chances de cura.

A mamografia é uma radiografia rápida e segura, que pode ser realizada a partir dos 50 anos de idade. Além disso, o exame deve ser repetido anualmente ou a cada dois anos, dependendo das recomendações do médico.

A mastologista Lilian Guimarães, que atua na Policlínica Gilberto Mestrinho, unidade da SES-AM, explica que por meio do exame é possível detectar pequenas lesões na mama antes mesmo que a paciente apresente sintomas, o que eleva de forma significativa as chances de cura de doenças como o câncer.

“A mamografia é o exame que vai conseguir gerar um impacto na diminuição dessa mortalidade. O objetivo dele é rastrear, que é quando a gente procura uma doença que a paciente ainda não sinta. Então, antes de ter sintoma, a mamografia já seria capaz de tentar enxergar lesões pequenas e dar uma chance de cura muito grande. Assim, a mamografia faz o rastreamento em mulheres que ainda nem sentem nada ou em mulheres que já tenham nódulos palpáveis”, destaca a profissional.

A médica também ressalta que, embora seja mais comum em mulheres, homens também podem ser afetados por esse tipo de câncer e que o exame pode auxiliar na investigação desses casos. Ela enfatiza ainda que todos, independentemente do gênero, devem estar atentos aos sinais e sintomas de câncer de mama e consultar um médico regularmente.

Além da mamografia, é importante que as mulheres realizem autoexames mensais para verificar se há alguma alteração nas mamas. Caso sejam encontrados nódulos ou caroços, é importante procurar uma avaliação médica detalhada. A prevenção e o diagnóstico precoce são as melhores maneiras de tratar a doença com sucesso.

Avanços na rede

Na capital Manaus, foram realizados mais de 17 mil exames de mamografia no Amazonas, em 2022. No mesmo ano, foi entregue, pela SES-AM, o primeiro mamógrafo digital da rede pública acoplado com estereotaxia para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). O equipamento permite a visualização de lesões com maior precisão, reduzindo o tempo e incômodo na realização da mamografia e na emissão da biópsia.

A secretária executiva de Atenção Especializada da SES-AM, Lais Moraes, destaca que estão sendo realizados esforços para atender a demanda do estado e promover o rastreio de doenças que afetam a população.

“O Governo do Estado tem realizado grandes investimentos na saúde e tem um olhar muito sensível à saúde da mulher, buscando sempre a implementação de políticas públicas, incorporação de novas tecnologias e o desenvolvimento de programas como de rastreio do câncer de mamas”, disse a secretária.

Onde fazer o exame

Para ter acesso ao exame pelo SUS, a SES-AM orienta as pessoas a buscarem uma consulta na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de suas casas. Caso julgue necessário, o profissional que fizer o atendimento solicitará a mamografia.

Em Manaus, os locais com oferta de exame de mamografia para os quais os pacientes são agendados, via Sistema de Regulação (Sisreg), são: Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Abdel Aziz, Policlínica Codajás, Policlínica Dr. Djalma Batista, Policlínica Dr. Antônio Reis, Unidade de Saúde da Família (USF) Clínica da Família Dr. Antônio Reis, UBS Major PM Sálvio Belota, Hospital Beneficente Português do Amazonas, Clínica Magscan, Centro de Imagenologia Médica Cimedica, Prodimagem Clínicas de Radiologia e de Imagem, e MI Médicos e Imagem.