Dieta para pré-diabetes: o que comer, o que evitar e como montar um cardápio saudável

Saúde – Descobrir que está com pré-diabetes pode assustar, mas também pode ser o ponto de virada para transformar seus hábitos e recuperar a saúde. A boa notícia é que, com ajustes na alimentação e no estilo de vida, é totalmente possível evitar que o quadro evolua para diabetes tipo 2.

A dieta é a grande aliada nesse processo, ajudando a controlar os níveis de glicose no sangue e prevenindo complicações.

PUBLICIDADE

O que é a pré-diabetes?

A pré-diabetes é uma condição em que os níveis de glicose estão acima do normal, mas ainda não caracterizam diabetes. Nessa fase, o corpo já dá sinais de resistência à insulina, mas com mudanças no cardápio e prática de exercícios físicos, é possível reverter a situação.

Segundo nutricionistas, o ideal é apostar em alimentos ricos em fibras, proteínas magras e gorduras boas, além de evitar açúcares e farinhas refinadas.

O que comer na dieta para pré-diabetes

Uma alimentação equilibrada deve priorizar alimentos que mantêm a glicemia estável. Entre eles estão:

PUBLICIDADE

Carnes magras : frango, peixe, peru, ovos e tofu;

Verduras e legumes : cenoura, abobrinha, espinafre, berinjela, pepino e abóbora;

Frutas com casca e bagaço : maçã, pera, laranja, goiaba, kiwi e morango;

Leguminosas : feijão, lentilha, grão-de-bico, soja e ervilha;

Cereais integrais : arroz integral, quinoa, aveia e macarrão integral;

Oleaginosas e sementes : castanhas, nozes, amêndoas, chia, linhaça e girassol;

Gorduras boas : azeite de oliva, óleo de linhaça, abacate e pasta de amendoim sem açúcar;

Laticínios desnatados: queijos brancos, iogurte natural sem açúcar e bebidas vegetais.

Esses alimentos ajudam a reduzir os picos de glicose e fornecem energia de forma equilibrada.

O que evitar para não aumentar o risco

Na mesma medida em que alguns alimentos ajudam, outros podem acelerar o desenvolvimento da diabetes. É importante reduzir ou cortar:

PUBLICIDADE

Açúcares e doces (bolos, biscoitos, chocolates, geleias, sorvetes);

Refrigerantes, sucos de caixinha e energéticos;

Farinhas refinadas e carboidratos simples (pão branco, arroz branco, batata, tapioca);

Embutidos e frituras (salsicha, linguiça, bacon, salgadinhos);

Bebidas alcoólicas em excesso, como cerveja e vinho.

De acordo com o Portal Tua Saúde, esses alimentos possuem alto índice glicêmico e podem causar variações bruscas no açúcar do sangue.

Como montar um cardápio saudável

O segredo está em combinar carboidratos bons com proteínas e gorduras saudáveis. Assim, a absorção da glicose é mais lenta e os níveis de energia se mantêm estáveis ao longo do dia.

Exemplos práticos:

Café da manhã : pão integral com ovo mexido e frutas com chia;

Lanches : iogurte natural com castanhas ou fruta com aveia;

Almoço e jantar : metade do prato de vegetais, um quarto de proteína magra e um quarto de carboidratos integrais;

Sobremesa: frutas frescas.

Sempre que possível, prepare os alimentos assados, grelhados ou cozidos, evitando frituras.

PUBLICIDADE

Exemplo de cardápio de um dia

Café da manhã : panqueca de aveia com banana + chá de camomila;

Lanche da manhã : maçã com casca + castanhas;

Almoço : arroz integral, feijão, peito de frango grelhado + salada variada;

Lanche da tarde : iogurte natural sem açúcar + morangos;

Jantar : omelete de legumes + salada de rúcula, pepino e tomate;

Ceia (opcional): 1 kiwi ou 1 fatia de mamão.

A dieta para pré-diabetes não é restritiva, mas sim estratégica. Ela prioriza alimentos naturais, ricos em fibras e nutrientes, e evita ultraprocessados e açúcares que sobrecarregam o organismo.

Com disciplina, acompanhamento de um nutricionista e a prática de exercícios físicos, é totalmente possível reverter o quadro e conquistar mais saúde e qualidade de vida.

Veja também: Essa é a forma correta de consumir chia, aveia e linhaça para absorver todos os nutrientes

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On