Entenda o que é o herpes ocular e como prevenir a doença

O que é herpes ocular? Vamos descobrir!

Por Mayara Leite - Redatora Seo On

25/09/2025 às 11:12

herpes ocular

Entenda o que é o herpes ocular e como prevenir a doença – Foto: freepik

Saúde – O herpes ocular é uma infecção nos olhos causada pelo vírus Herpes Simplex (HSV) — o mesmo agente que costuma provocar o herpes labial. Embora seja mais comum nos lábios, o vírus também pode atingir os olhos, manifestando-se de formas variadas. Se não tratado adequadamente, pode provocar complicações graves, inclusive danos permanentes à visão.

No olho, o HSV pode acometer a córnea, causar conjuntivite ou gerar vesículas nas pálpebras. Em muitos casos, a infecção pode se manifestar como uma conjuntivite comum ou por lesões superficiais, o que exige atenção redobrada.

Sintomas que alertam para o problema

Entre os sinais mais frequentes do herpes ocular estão:

  • Sensação de areia nos olhos;
  • Fotofobia (sensibilidade à luz);
  • Vermelhidão ocular;
  • Dor ou ardência;
  • Lacrimejamento intenso;
  • Pequenas lesões na córnea.

Se você observar qualquer um desses sintomas, é fundamental procurar um oftalmologista imediatamente, para diagnóstico e tratamento precoce, evitando sequelas visuais que podem ser irreversíveis.

O vírus permanece no corpo

Uma vez infectado, o vírus do herpes simples permanece no organismo de forma latente (inativa) após o primeiro surto. Ele pode “acordar” (reagir) a partir de fatores como:

  • Estresse excessivo;
  • Exposição solar intensa;
  • Quedas na imunidade;
  • Febres ou doenças concomitantes.

Diferente do herpes zoster (que é causado pelo vírus da varicela), não existe vacina disponível para prevenir o herpes simples, o que torna as medidas de prevenção ainda mais importantes.

Como prevenir o herpes ocular

Cuidados essenciais podem ajudar a evitar a infecção ou sua reativação:

  1. Lavar bem as mãos antes de tocar nos olhos.
  2. Evitar compartilhar toalhas, maquiagens ou objetos de uso pessoal.
  3. Limitar contato próximo com pessoas que apresentem lesões de herpes.
  4. Ao sentir irritação, dor ou desconforto ocular, procurar urgência oftalmológica sem recorrer à automedicação.

Essas precauções são especialmente importantes para grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com imunidade comprometida, que têm maior risco de complicações.

Por que é tão grave?

De acordo com o Portal Carta Capital, quando o herpes ocular não é tratado adequadamente, pode ocasionar sequelas sérias como cicatrizes na córnea, redução da visão ou até cegueira. Por isso, é crucial o diagnóstico rápido e o acompanhamento médico. A automedicação é perigosa, pois os tratamentos exigem indicação clínica cuidadosa.

