Entenda o que é o herpes ocular e como prevenir a doença

Saúde – O herpes ocular é uma infecção nos olhos causada pelo vírus Herpes Simplex (HSV) — o mesmo agente que costuma provocar o herpes labial. Embora seja mais comum nos lábios, o vírus também pode atingir os olhos, manifestando-se de formas variadas. Se não tratado adequadamente, pode provocar complicações graves, inclusive danos permanentes à visão.
PUBLICIDADE
No olho, o HSV pode acometer a córnea, causar conjuntivite ou gerar vesículas nas pálpebras. Em muitos casos, a infecção pode se manifestar como uma conjuntivite comum ou por lesões superficiais, o que exige atenção redobrada.
Sintomas que alertam para o problema
Entre os sinais mais frequentes do herpes ocular estão:
PUBLICIDADE
- Sensação de areia nos olhos;
- Fotofobia (sensibilidade à luz);
- Vermelhidão ocular;
- Dor ou ardência;
- Lacrimejamento intenso;
- Pequenas lesões na córnea.
Se você observar qualquer um desses sintomas, é fundamental procurar um oftalmologista imediatamente, para diagnóstico e tratamento precoce, evitando sequelas visuais que podem ser irreversíveis.
O vírus permanece no corpo
Uma vez infectado, o vírus do herpes simples permanece no organismo de forma latente (inativa) após o primeiro surto. Ele pode “acordar” (reagir) a partir de fatores como:
- Estresse excessivo;
- Exposição solar intensa;
- Quedas na imunidade;
- Febres ou doenças concomitantes.
Diferente do herpes zoster (que é causado pelo vírus da varicela), não existe vacina disponível para prevenir o herpes simples, o que torna as medidas de prevenção ainda mais importantes.
PUBLICIDADE
Como prevenir o herpes ocular
Cuidados essenciais podem ajudar a evitar a infecção ou sua reativação:
- Lavar bem as mãos antes de tocar nos olhos.
- Evitar compartilhar toalhas, maquiagens ou objetos de uso pessoal.
- Limitar contato próximo com pessoas que apresentem lesões de herpes.
- Ao sentir irritação, dor ou desconforto ocular, procurar urgência oftalmológica sem recorrer à automedicação.
Essas precauções são especialmente importantes para grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes e pessoas com imunidade comprometida, que têm maior risco de complicações.
Por que é tão grave?
De acordo com o Portal Carta Capital, quando o herpes ocular não é tratado adequadamente, pode ocasionar sequelas sérias como cicatrizes na córnea, redução da visão ou até cegueira. Por isso, é crucial o diagnóstico rápido e o acompanhamento médico. A automedicação é perigosa, pois os tratamentos exigem indicação clínica cuidadosa.